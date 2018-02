Petra Kvitova rejoint Muguruza en finale

La Tchèque Petra Kvitova, 21e mondiale, a fait tomber la N.1 Caroline Wozniacki samedi pour se qualifier pour la finale du tournoi ATP de Doha, où elle affrontera l'Espagnole Garbine Muguruza (4e), qui a bénéficié du forfait de la Roumaine Simona Halep, blessée à un orteil.

La Danoise, lauréate de l'Open d'Australie, a servi deux fois pour le match dans la deuxième manche mais a dû s'incliner 3-6, 7-6 (7/3), 7-5 en plus de deux heures et demie, sonnée par les coups surpuissants de la Tchèque, en grande forme en ce moment puisqu'elle est invaincue depuis le 16 janvier, avec notamment une victoire à Saint-Pétersbourg.

.@Petra_Kvitova with a gigantic performance comes back and knocks out world’s No.1 @CaroWozniacki , 3-6, 7-6(3), 7-5!

And off to the final against @GarbiMuguruza ! #QatarTotalOpen2018 #QatarTennis @WTA pic.twitter.com/CTQeQ6ChUh