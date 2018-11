Patty Schnyder raccroche une deuxième fois

Cette fois, c'est définitivement terminé. Sept ans après sa première retraite sportive, Patty Schnyder raccroche pour de bon. Dans un tweet, en toute fin de soirée jeudi, la Bâloise de presque 40 ans - elle les aura le 14 décembre - a annoncé avoir frappé sa dernière balle en compétition mercredi après-midi. «Je vais essayer quelque chose de nouveau», a expliqué la 282e joueuse mondiale, qui s'est inclinée au 1er tour de l'US Open en septembre contre la Russe Maria Sharapova. Patty Schnyder a précisé qu'elle s'estimait heureuse d'avoir traversé vingt ans de carrière sans avoir eu de blessure grave.

No big deal.

For the satatistic .. 21.11.2018 at exact 15:20.23 my last tournament ball was on the way. ;-) It was a Matchball ;-)

I feel grateful for 20 years professional tennis without a big injury. Thank you for all the support and to my family. Let's try something new.