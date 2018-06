Novak Djokovic privé de demi-finale

L'Italien Marco Cecchinato, qui n'avait pas gagné un match en Grand Chelem avant Roland-Garros, s'est qualifié contre toute attente pour les demi-finales en dominant l'ancien no 1 mondial Novak Djokovic (22e) en quatre sets (6-3 7-6 (7/4) 1-6 7-6 (13/11)).

Le Sicilien de 25 ans, 72e mondial, est le joueur le moins bien classé à rallier le dernier carré depuis 1999 et le parcours de l'Ukrainien Andreï Medvedev (100e), battu en finale par l'Américain Andre Agassi. Il affrontera l'Autrichien Dominic Thiem (8e), qui a écarté plus tôt le no 3 mondial, l'Allemand Alexander Zverev (6-4, 6-2, 6-1), diminué par une blessure à la cuisse gauche.

Juste avant le début des Internationaux de France, Cecchinato avait été éliminé au premier tour du Geneva Open. (ats/nxp)