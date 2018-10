Novak Djokovic poursuit son ascension

Novak Djokovic a ravi la deuxième place de Roger Federer au classement de l'ATP, qui a été publié ce lundi. Il s'agit du seul changement dans le Top-10.

Victorieux à Shanghaï, sans perdre le moindre set ni même le moindre jeu de service, le Serbe (7445 points) ne compte plus que 215 petits points de retard sur l'Espagnol Rafael Nadal (7660). Ce dernier étant à l'arrêt, la première place semble tendre les bras à Djokovic.

Côté suisse, Stan Wawrinka pointe désormais à la 68e place (+1). Plus loin, on trouve Henri Laaksonen 164e (-4), Marc-Andrea Huesler 379e (-1), Johan Niklès 588e (+3), Sandro Ehrat 600e (-7) et Adrian Bodmer 693e (-5).

Bacsinszky progresse de 91 places

Du côté féminin, un seul changement est à noter dans le Top-10 WTA: la Tchèque Karolina Pliskova a ravi la cinquième place à l'Ukrainienne Elina Svitolina. La Roumaine Simona Halep occupe toujours la première place.

Du côté suisse, la progression la plus spectaculaire est à mettre à l'actif de Timea Bacsinszky: sa place de demi-finaliste à Tianjin lui permet de progresser de 91 rangs, pour pointer à la 238e place du classement.

Le classement des principales autres Suissesses: 47e Belinda Bencic (-6), 81e Stefanie Voegele (-6), 107e Viktorija Golubic (-16), 135e Conny Perrin (+7), 144e Jil Teichmann (+14), 236e Patty Schnyder (-2) et 247e Ylena In-Albon (-3). (nxp)