Novak Djokovic au septième ciel

En fait, Lucas Pouille n'est pas si mauvais. Le Français, qui n'avait réussi à marquer que 4 jeux en demi-finale à Novak Djokovic, a fait moins bien que Rafael Nadal, laminé en finale de l'Open d'Australie dimanche par le Serbe sur le score hallucinant de 6-3 6-2 6-3. Oui, vous avez bien lu. C'est dire à quel point le No 1 mondial a été en tous points désarmant de facilité sur la Rod Laver Arena.

Comme le faisait très justement remarquer un confrère de L'Equipe, le gaucher de Manacor n'avait jusqu'ici jamais perdu une finale de Grand Chelem en trois manches en 24 parties disputées à ce stade de la compétition. Mieux, il avait toujours inscrit plus de 14 jeux: en un peu plus de deux heures, le Serbe a fait voler en éclat ces chiffres. Le premier set, il a perdu un point sur sa mise en jeu. Le nombre de fautes directes? Trois. Dans la deuxième manche? Une erreur. En tout? Neuf.

Le natif de Belgrade a livré un véritable chef-d'oeuvre. «C'est un des meilleurs matches, si ce n'est le meilleur, que j'ai joués en finale de Grand Chelem», a-t-il dit au moment de commenter à chaud son incroyable performance. «Je revois le chemin parcouru ces douze derniers mois... Il y a un an exactement, j'étais opéré (du coude droit). Etre debout devant vous aujourd'hui, et avoir réussi à gagner ce titre, trois titres du Grand Chelem de plus, c'est extraordinaire. Je suis sans voix.»

Au terme d'une finale à sens unique, Novak Djokovic devient le recordman du nombre de titres à Melbourne avec ce septième trophée, son 15e en Grand Chelem. Après Wimbledon et l'US Open l'année dernière, c'est surtout le troisième d'affilée. A 31 ans, il se présentera à Roland-Garros avec la possibilité de devenir le détenteur des quatre «Major» pour la deuxième fois de sa carrière. Surréaliste.

Ça devient sérieux pic.twitter.com/iOmKupJyOI — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) 27 janvier 2019

(nxp)