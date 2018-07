Nadal rejoint Djokovic en demi-finales

Rafael Nadal est venu à bout de l'Argentin Juan Martin Del Potro, 4e mondial, en quarts de finale de Wimbledon à l'issue d'une bataille en cinq sets d'une rare intensité. Le score: 7-5 6-7 (7-9) 4-6 6-4 6-4.

Le No 1 mondial, en quête d'un troisième trophée à Londres après 2008 et 2010, affrontera vendredi Novak Djokovic, qualifié quelques heures plus tôt grâce à son succès devant le Japonais Kei Nishikori.

Les spectateurs du «Centre court» ont assisté au plus beau match de cette édition 2018 jusqu'ici. Le dernier duel entre Nadal et Del Potro, en demi-finale de Roland-Garros le mois dernier, avait laissé les spectateurs parisiens sur leur faim tant le Majorquin, lauréat de son 11e titre dans la capitale française, avait outrageusement dominé (6-4 6-1 6-2).

Mais sur gazon, une surface qui s'accorde mieux avec son service massue et son coup droit tranchant comme un scalpel, la «Tour de Tandil» (1,98 m) avait une chance d'espérer. Del Potro a fait mieux que ça en prenant l'avantage après avoir perdu la première manche et n'a jamais abdiqué dans le cinquième set.

Un cinquième set d'anthologie

C'est dans cette manche décisive que le niveau a atteint son point culminant. Dans le même jeu, le troisième à 1-1, Nadal a tenté de rattraper un smash de Del Potro, en vain, et a terminé sa course sur des spectateurs dans les tribunes, quelques instants après un plongeon gagnant à la volée de l'Argentin pour contrer une tentative de passing shot de l'Espagnol.

