Nadal rassure après quatre mois d'absence

Rafael Nadal a rassuré pour son retour en compétition officielle quatre mois après son abandon à l'US Open: l'Espagnol a écarté l'Australien James Duckworth, bénéficiaire d'une invitation, en trois sets 6-4 6-3 7-5 au premier tour de l'Open d'Australie, lundi à Melbourne.

Le No 2 mondial, qui avait déclaré forfait avant le tournoi de Brisbane début janvier à cause d'une légère élongation à la cuisse gauche, n'a pas semblé emprunté dans ses déplacements. Au deuxième tour, l'Espagnol aux 17 trophées en Grand Chelem affrontera l'Allemand Jan-Lennard Struff (51e) ou un autre Australien, Matthew Ebden (48e).

«Ce n'est pas facile de revenir après plusieurs mois sans compétition, surtout face à un joueur très agressif sur chaque point, c'est difficile de trouver son rythme. C'est toujours difficile de reprendre après une blessure, je sais de quoi je parle», a déclaré «Rafa» à même le court. Les derniers jeux de la partie l'ont montré: en tête 5-3 et au service pour le gain du match, Nadal a vu son adversaire recoller à 5-5 avant de conclure deux jeux plus tard.

Le Majorquin de 32 ans n'était plus apparu sur le circuit depuis son abandon en demi-finale de l'US Open début septembre, touché au genou droit. Il s'était ensuite blessé aux abdominaux fin octobre, avait subi une arthroscopie de la cheville droite en novembre, avant de connaître une alerte à une cuisse début 2019. On l'avait seulement vu lors de deux exhibitions, à Abu Dhabi fin décembre et à Sydney il y a une semaine.

