Medvedev n’a pas existé face à Federer

Était-ce la fatigue d’un quart de finale bouclé la veille près de minuit? La pression d’affronter Roger Federer sur ses terres? Ou peut-être juste un jour sans? Peut-être un peu de tout ça réuni. Dans tous les cas, Daniil Medvedev n’a quasiment pas opposé de résistance au Bâlois dans sa marche vers sa 14 finale à domicile, la 12e d’affilée.

Le «fantôme» russe de 22 ans été balayé en deux sets 6-1 6-4 et 1h04’ de jeu par un «Federer express» qui a quant à lui donné le sentiment d’avoir retrouvé ses meilleures sensations, se déplaçant bien plus facilement que son vis-à-vis sur le court, malgré les 15 années le séparant de son jeune adversaire.

«J’étais un peu dans la zone»

Tout est allé extrêmement vite dans la première manche, bouclée en seulement 19 minutes. Après un premier jeu de service rondement mené par chacun, le 20e joueur mondial a commis une grosse erreur en coup droit, puis deux doubles fautes pour mettre «RF» sur orbite dans la partie.

Le Rhénan ne s’est plus retourné, pendant que Medvedev continuait à empiler les ratés. «J’étais un peu dans la zone, particulièrement sur les retours de service», a observé Federer après la fin du match. Je suis content d’avoir pu commencer fort. C’était un match différent de notre précédent à Shanghai. Je suis arrivé à beaucoup mieux lire son service.»

Halle Saint-Jacques pleine

Le match a failli tourner à la correction dans la seconde manche aussi, après une quatrième double faute du Russe, qui a offert un break d’entrée à Federer. Les jeux ont à nouveau défilé rapidement jusqu’à 5-1. Contre toute attente, Medvedev est parvenu à sauver une balle de match. Puis il a ravi le service du Bâlois d’un joli passing pour conclure un break blanc.

A 5-3, le jeune talent a encore sauvé une deuxième balle de match sur son propre service avant de s’en sortir. Finalement, le No 3 mondial a pu conclure l’affaire sur son engagement. Sa quatrième balle de match a été la bonne, pour le plus grand bonheur d’une halle Saint-Jacques à nouveau pleine.

