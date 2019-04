Madison Keys - Viktorija Golubic en guise d'apéritif

Madison Keys (24 ans/WTA 14) face à Viktorija Golubic (27 ans/WTA 80): telle sera l’affiche du match d’ouverture de Fed Cup entre les Etats-Unis et la Suisse, samedi dès 19h30 GMT au Freeman Coliseum de San Antonio, au Texas, en play-off du groupe mondial. Le tirage au sort a été effectué vendredi sur place.

Le deuxième duel mettra aux prises Stephens Sloane (28 ans/WTA 8) à la Vaudoise Timea Bacsinszky (30 ans le 8 juin prochain/WTA 111). A noter que cette rencontre se disputera sur surface dure intérieure et qu’elle n’aura pas grande incidence pour 2020 en vue de la refonte du système de la Fed Cup.

Outre Golubic et Bacsinszky, et en l’absence de Belinda Bencic qui a préféré renoncer à sa sélection, la Neuchâteloise Conny Perrin et la jeune Haut-Valaisanne Ylena In-Albon sont par ailleurs également à disposition du capitaine suisse Heinz Günthardt. (nxp)