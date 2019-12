«Les yeux dans Roger Federer»

Des fois, il y a des choses qui se passent de commentaires. Ce reportage, par exemple, dans les bagages du «Maître», passé au mois de novembre par le Chili, l'Argentine et le Mexique, où il joué à Mexico devant 42'000 spectateurs et à 2800 mètres d’altitude, en est un exemple. Comme quoi même à 38 ans, on peut vivre encore pas mal de premières…

Durant ce «road-trip» inédit, Roger Federer a battu trois fois sur quatre Alexander Zverev, mais aussi connu l’émotion de devoir renoncer à jouer à Bogota, en raison d’un couvre-feu décrété dans la capitale colombienne, ce qui a eu le don de le chambouler. Prenez un café, isolez-vous de vos collègues et déguster ce reportage d’ESPN. C’est un joli cadeau de Noël à vous-mêmes que vous vous ferez.

Alors oui, l’intégralité de ces trois vidéos est en anglais, mais l’accent du Suisse et la beauté de certaines images permettent de saisir l’essentiel, même si vous ne maîtrisez par la langue de Shakespeare. Vous avez toujours rêvé de passer 25 minutes dans l’intimité du meilleur joueur de tennis de tous les temps? Moteur… Action!