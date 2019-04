Les Suissesses sont à pied d’œuvre à San Antonio

L'équipe de Suisse de FedCup est arrivée en début de semaine à San Antonio (Texas), où elle ne partira de loin pas favorite face aux États-Unis, mais où elle espère bien écrire quelques lignes d'un formidable polar.

À priori, ce barrage pour le maintien dans le groupe mondial est totalement déséquilibré, et pas seulement parce que les Américaines se sont toujours imposées lors des huit confrontations précédentes entre les deux nations. Ainsi, la cinquième sélectionnée américaine (Jennifer Brady, WTA 82) ne se trouve que deux rangs derrière la mieux classée des Suissesses (Viktorija Golubic, WTA 80).

Mais lors de la conférence de presse d'avant-tirage au sort, le capitaine Heinz Günthardt est apparu très décontracté. En tout cas, il ne voulait pas jouer battu d'avance: «Nous avons déjà été considérés comme les outsiders à plusieurs reprises, et je dois dire que c'est un rôle que nous aimons. Nous avons réussi à créer quelques surprises par le passé.»

Pre-draw press conference with Heinz Guenthardt: „We have been the underdogs before and kind of like it. We‘ve managed to create surprises before.“ #SupportTheSwiss #fedcup #USASUI pic.twitter.com/kpbRBcPUkS — Swiss Tennis (@swiss_tennis) 17 avril 2019

En l'absence de Belinda Bencic et de Stefanie Vögele, l'équipe de Suisse misera donc sur l'expérience de Timea Bacsinszky, qui disputera à San Antonio sa 27e rencontre de FedCup.

Les Suissesses ont pris leurs marques au Freeman Coliseum, une énorme salle omnisports pouvant contenir jusqu'à près de 12'000 spectateurs selon sa configuration. Elles ont commencé dès mardi à s'habituer à la surface en dur.

Pour l'instant, l'ambiance est donc au beau fixe dans le clan suisse. Perdurera-t-elle tout le week-end à San Antonio? On en saura plus dès samedi soir. Les matches commenceront à 21h30 samedi et à 21h dimanche (en heures suisses).

(nxp)