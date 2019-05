Les Français considèrent que Federer est un peu à eux

Il n’est aucun pays au monde qui déteste Roger Federer. Mais la France a ceci de particulier qu’elle l’aime sans compter. Le Bâlois n’y a triomphé qu’une seule fois, un jour de pluie, quand Nadal n’était plus là. Il y a mordu la poussière tant d’autres fois, abasourdi sous les coups du matador, pas fier, pas beau à voir, tandis que l’on ratissait la terre pour ôter toute trace de son passage.

À chaque fois, la foule de Roland-Garros l’a relevé comme elle a pu, en criant de toutes ses forces «Rodgeur», «Rodgeur». «Il existe une connexion particulière entre ce public et Federer», s’incline Gaël Monfils. «On aime se bercer de l’illusion que, parlant un peu français, Roger est un peu à nous», reconnaît l’écrivain et animateur Thomas Sotto, auteur inspiré d’«Une aventure nommée Federer»*.

Au service des mortels

C’est en français, aussi, que les hommages volent le plus haut. «Dans ce jeu cosmique où deux soleils tapent à tour de rôle sur une planète, Roger Federer, l’étoile Federer, se trouve exactement à la croisée des univers. Il emprunte au monde supralunaire la perfection du geste pour la mettre au service du monde instable où vivent les simples mortels. Ses balles sont des comètes, ses mouvements sont des ellipses», écrit l’essayiste Raphaël Enthoven, auteur habité de «L’existence de Dieu est une preuve de Federer».

Devant la porte d’entrée (et le vigile qui l’encadre fièrement), la cohue est plus prosaïque, mais elle aime non moins follement. Marouane, 17 ans, nous renvoie sur YouTube où un jeune garçon de sa connaissance, «Raz Ols», a compilé mille points de Federer dans une vidéo de deux heures, un travail «qui en a nécessité 250», dit le site. Dans cette cohue dévote, nerveuse, qui gigote en quête d’une apparition furtive, deux classes sociales se côtoient sans se voir, l’une prolétaire, l’autre prospère, et n’ont souvent pas le même air. Capuche et bermuda pour Marc-Olivier, ébahi: «Même quand il marche, on dirait qu’il est au-dessus des autres.» Polo Lacoste pour Charlotte, éblouie: «Il est mon rayon de soleil.»

On en rencontre partout, tout le temps, des admirateurs français de Roger Federer. On en a parlé avec l’écrivain Denis Grozdanovitch, ancien champion de France juniors, pourfendeur d’une époque «où le dogme anglo-saxon de l’efficacité-rentabilité a pris le pas sur le plaisir, le jeu, et le beau geste. Hormis chez le petit prodige qu’est Federer, avec son esprit ludique et mutin.» Sa proximité émotionnelle avec le «Maître» tient à cet archaïsme salutaire: «Federer est différent, soutient Grozdanovitch. Il tente, il jubile. C’est un enfant concentré sur ses jouets. Mais les autres? Djokovic mange dans le noir pour mieux digérer. Toni Nadal a fait de son neveu un champion, mais aussi un genre de sous-homme, un névrosé total, incapable de dormir sans lumière et de passer son permis de conduire. Ces gens-là vivent sous cloche.»

Dites à Pierre Ménès que vous êtes Suisse et la sale langue du football français se délie gracieusement. «Avec Rodgeur, j’ai rêvé, j’ai vraiment rêvé. Je pourrais en parler des heures.» Son regard d’esthète devine un mélange de Rocky Balboa et d’un professeur de tennis à Deauville. «Il est beau, c’est une gravure. Et quand il gagne la finale de Wimbledon contre Roddick, il doit capituler dix fois, mais il se relève encore, et encore, et encore.» Même Emmanuel Macron prétend porter sa tenue quand il joue. Les coups de patte du chat Aux origines du nouveau monde, en 2007, il y avait déjà eu cette prophétie de Laurent Trupiano, fondateur de Sport24 et du magazine «Grand Chelem»: «Ici, nous aimons Godard, même si nous n’y comprenons rien. Il subsiste en France une culture du beau et du style. Les professeurs de tennis reçoivent une note d’esthétique, et cette note est éliminatoire. Pour eux, Roger incarne la suprême élégance. Je suis convaincu que nous avons trouvé notre modèle pour plusieurs générations.»

En plus de ses échecs, il ne viendrait à l’idée de personne de lui reprocher ses absences aux Internationaux de France, peu importe que ce soit pour des motifs aussi futiles que le froid, le dos ou les 40 ans de son épouse. «On n’est pas vexés. On l’a pris de manière un peu affective, en se disant: «Il ne nous aime plus.» Mais ses choix sont complètement compréhensibles», insiste Thomas Sotto.

L’animateur français confesse «une photo et un poster chez moi, alors que je suis père de famille, et que je ne vis pas seul». Federer, pour lui, «ce fut d’abord un prénom bizarre, avec une prononciation étrange». Puis ce fut «un charisme au sens large». «Dans la vie, on rencontre des personnes avec ce pouvoir-là; quand elles entrent dans une pièce, il se passe instantanément quelque chose. Roger mêle une forme de génie dans l’exercice de son art, et une simplicité presque déconcertante dans sa manière de vivre. L’intouchable et l’accessible. Un extraterrestre tellement ordinaire…»

D’un bout à l’autre, Thomas Sotto «reste fasciné par son côté chat, ses petits coups de patte dans la balle». Raphaël Enthoven encore, pour le plaisir: «C’est par la technique que Djokovic échappe à sa condition d’humain, alors que Federer y parvient par la grâce. Djokovic est un produit de la mécanique, Nadal est une création du désir. Federer est une œuvre d’art qui échappe à l’écueil d’une technique sans âme.»

Thomas Sotto a mis trois ans à décrocher une interview de son idole. Pour appuyer sa démarche, il a fait signer une pétition et tourner une vidéo à une ribambelle d’invités, de François Hollande («Cher Roger Federer, je suis à Europe 1, vous y êtes attendu») à Woody Allen («Roger, you have to come to Europe 1»). «Il était au courant, ça l’a beaucoup amusé.» Trois ans pour obtenir un rendez-vous avec Dieu. «Je vais à Zurich pour enregistrer l’émission. Au club, Roger est un joueur parmi d’autres. Il est seul à une table, sans attaché de presse ni garde du corps. Il demande ce que je veux boire. Trois bonnes heures après, il me dit: «Faut que je te laisse, je vais aller payer le Coca d’avant.» Évidemment, c’est logique de payer ses consommations. Mais le fait qu’il s’en souvienne, ça m’a scotché. Sa normalité est sans doute ce qui explique sa fraîcheur à 37 ans, cet enthousiasme presque enfantin qui le préserve de l’usure.»

«Il refuse de vieillir»

Il vieillit pourtant, court plus vite que les rumeurs, rattrape le temps perdu, et néanmoins souffle doucement: «Je voulais revenir à Roland-Garros au moins une fois.» «J’espère que ce n’est pas une tournée d’adieu», frissonne Charlotte. «Il y a chez lui une volonté évidente de ne pas vieillir, frémit Thomas Sotto. Il y a une fuite. Je ne veux pas faire de la psychologie de bas étage mais Roger cherche à repousser les frontières du temps; c’est en cela qu’il renonce à sa normalité pour devenir un compétiteur obsessionnel. Il veut être le meilleur, non à une époque déterminée, mais dans l’absolu. Il ne veut pas que Nadal et Djokovic l’effacent.»

En cherchant bien, on détecte certes quelques éclats de voix, sur les réseaux sociaux ou les tabourets de bar, pour lui reprocher une personnalité consensuelle, une figure de superriche barbouillée de logos, plus proche des valeurs du CAC 40 que de celles de l’abbé Pierre. «Roger a créé sa fondation à 22 ans, objecte Thomas Sotto. Si jeune, ce n’est pas du cynisme ou de la com. En aucune façon sa rémunération n’a entamé sa popularité auprès du public français.»

Pour rêver encore, Thomas Sotto se réveille au milieu de la nuit, quand une heure de gloire sonne à Melbourne, à New York ou à Indian Wells. «Quand il aura fini sa carrière, je serai triste. Et je pourrai enfin dormir.» * «Une aventure nommée Federer», de Thomas Sotto, aux Éditions du Rocher. (nxp)