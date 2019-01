Le secret de Roger Federer pour virevolter à 37 ans

Quand Roger Federer a disputé son premier match à l’Open d’Australie en janvier 2000, Taylor Fritz, son futur adversaire, avait 2 ans et 2 mois. Quand le Bâlois s’est imposé pour la première fois à Melbourne avant de devenir N° 1 mondial en 2004, le même Fritz avait 6 ans et des poussières. Taylor Fritz, c’est le jeune Américain de 21 ans qui se dresse désormais sur le chemin de Federer. Il a grandi avec une raquette dans les mains dès l’âge de 2 ans – une maman, Kathy May Fritz, ancienne n° 10 mondiale et un papa entraîneur de tennis –, mais surtout avec ces images de Federer devant les yeux. De Sampras aussi, de Del Potro encore. Enfant de la balle, qui va rencontrer la statue du commandeur.

Du haut de ses 37 ans, Roger Federer n’est plus à une transgression près. «Quand j’étais gosse, je ne sais pas combien de fois je l’ai vu jouer, a souri Tyler Fritz, 50e à l’ATP. C’est cool de me retrouver sur le court contre lui. À nouveau.» C’est vrai, ce n’est pas la première fois que les deux hommes se croisent sur le circuit. Ils se sont affrontés sur le gazon de Stuttgart en 2016 et Federer avait concédé un set à ce jeune loup, papa à 19 ans (6-4 5-7 6-4). «Pas grand-chose à retirer de ce match, c’était sur gazon», assure Federer. Et Taylor Fritz? Autre son de cloche. «Moi, j’ai bien appris ma leçon, s’amuse-t-il. Franchement, c’était déjà dingue pour le jeune joueur que j’étais de prendre un set à Federer. Mais c’est ensuite que tout s’est joué. À 4-4 dans le dernier set. C’était serré, j’ai eu, je crois, une opportunité de le breaker. Et là, dans ma tête, tout s’est brouillé. Je me suis dit: «Mec, tu as peut-être une chance de battre Federer!» Le temps que cela me sorte de la tête et il avait gagné le match.»

Sur les conseils de Paganini

La force de l’expérience. Roger Federer a toujours su penser son jeu, garder un coup d’avance. En organisant très tôt sa planification, ses entraînements, en opérant des choix parfois frustrants, il va se retrouver face à un jeune de 21 ans et c’est bel et bien l’inusable génie de 37 ans qui a toutes les faveurs de la cotte. S’il est encore le meilleur dans son domaine, c’est bien pour ce qui a été réfléchi en amont et il y a longtemps. «Quand je suis devenu No 1 mondial en 2004, j’en ai parlé avec mon préparateur physique, Pierre Paganini, explique-t-il. Il m’a demandé de lui accorder une faveur: ne pas jouer tous les tournois, même si j’en avais envie. Je suis heureux d’avoir respecté ses conseils quand j’étais encore jeune. Ce n’est pas simple en réalité. Parce que tu es au sommet, mais tu ne sais pas combien te temps tu vas y rester. Tu veux en profiter. Quand tu te concentres sur un entraînement en refusant de jouer des tournois que tu pourrais gagner, et que d’autres les remportent, ce n’est pas évident. Mais je suis content aujourd’hui de m’en être tenu à ce plan.»

Évidemment. En marge de son jeu aérien, fluide, il y avait, déjà, une réflexion sur ce qui pouvait lui permettre de durer. Dès le début de son avènement. Une part importante de son secret de longévité se niche là, dans ses choix de carrière. Quand l’intelligence de gestion est au service de celle du jeu.

Le reste, le Suisse s’en assure sur le terrain. Contre Daniel Evans, il a su gérer la situation pour s’offrir le premier set au tie-break, alors qu’il était mené 5-3 par le matricule 189 de l’ATP, qui vaut bien mieux que son classement. Il a mieux contrôlé le jeu décisif du deuxième set (remporté 7-3), avant de dérouler dans l’ultime manche (6-3). C’est simple, c’est un ordinateur qui pense à tout, qui enregistre tout et qui s’en libère ensuite pour porter son art tout là-haut. Quoi qu’il arrive contre Fritz ou un autre, il n’a plus rien à prouver.

Vers de nouveaux records

Seulement des records à faire tomber. Par exemple en remportant un troisième Open d’Australie de suite. Déjà, ce serait une première avec un 21e tournoi majeur en poche. Ensuite, Federer serait le seul joueur à avoir triomphé sept fois à Melbourne. Mais, mieux encore, il deviendrait le plus «vieux» vainqueur d’une levée du Grand Chelem, en effaçant des tabelles Ken Roswall, qui s’était imposé en 1972 en Australie à l’âge de 37 ans et 62 jours. Si Federer est sacré ici le dimanche 27 janvier, ce serait à l’âge de 37 ans et 172 jours. (TDG)