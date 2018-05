Le match de Wawrinka reporté à mercredi

Stzan Wawrinka (ATP 25) n'a pas pu fouler le Court Central du Parc des Eaux-Vives mardi soir, la faute à la pluie qui s'est mise à tomber peu avant 18h. Le 8e de finale du Geneva Open opposant le double tenant du titre à l'Américain Jared Donaldson (ATP 57) démarrera aux environs de 16h mercredi.

La décision a été prise vers 19h40 par les organisateurs. Elle semblait inéluctable, la pluie ayant redoublé quelques minutes plus tôt et les prévisions pour la suite de la soirée n'étant pas franchement optimistes.

La pluie tombe sur le #GenevaOpen. Stan #Wawrinka pourra-t-il jouer ce soir? — Arnaud Cerutti (@arnaud_cerutti) 22 mai 2018

Exit Ferrer et Ramos-Viñolas

Quatre des six matches de simple prévus mardi ont tout de même pu se dérouler. Et deux surprises ont été enregistrées avec les éliminations des têtes de série no 4 et 5 du tableau, les Espagnols David Ferrer (ATP 42) et Albert Ramos-Viñolas (ATP 36).

Exempté de 1er tour, David Ferrer s'est incliné 6-2 6-4 en 8e de finale face à l'Allemand Peter Gojowczyk (ATP 49). Le vétéran de 36 ans, ex-no 3 mondial, n'a visiblement pas retrouvé tout son mordant depuis la naissance de son premier enfant il y a tout juste deux semaines.

Finaliste malheureux l'an dernier à Monte-Carlo, Albert Ramos-Viñolas a quant à lui été écrasé 6-1 6-2 par le Hongrois Marton Fucsovics (ATP 60) au 1er tour. Marton Fucsovics affrontera en 8e de finale l'Américain Frances Tiafoe (ATP 61). Le vainqueur de ce duel pourrait retrouver Stan Wawrinka en quarts. (si/nxp)