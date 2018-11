Le dernier Saladier se jouera sur terre bosselée

Si c’est un hommage, il est parfaitement délicieux. La Coupe Davis vit sa 107e et dernière finale ce week-end à Lille et, comme pour honorer ce qui a construit la légende de cette épreuve indomptable, Français et Croate ont découvert mercredi un court bosselé.

On ne parle ici que d’un petit monticule, dix centimètres étrangement surélevés sur la ligne d’un carré de service. Rien de grave ni de scandaleux. Juste la promesse de quelques faux rebonds et cette impression que jamais un défaut de fabrication n’avait autant ressemblé à un livre d’histoire. «Loïc Courteau, (l’entraîneur des Français) l’a remarqué dès sa descente des escaliers qui mènent au court, raconte Éric Salliot, journaliste à RMC. C’est clair que si un service touche la zone, la balle s’envole. Et comme le couac est situé sur la ligne, l’équipe technique ne peut pas intervenir.» Jo-Wilfried Tsonga, Marin Cilic et les autres acteurs du week-end devront donc faire avec. Comme Noah jadis sur le parquet toxique d’Asunción (1985), Rosset et Hlasek dans le hangar d’Harare (1994) ou Agassi sur la terre du Prater de Vienne (1990). Depuis 118 ans, l’épopée Coupe Davis a toujours souri à ceux qui savaient s’adapter. Or par la grâce d’un match de rugby, elle devrait le rester jusqu’à son dernier souffle.

Juniors à la rescousse

Comprendre «la bosse du Pierre-Mauroy», c’est en effet remonter à samedi soir dernier. L’équipe de France de rugby vient de dominer l’Argentine. Il reste exactement 82 heures à l’équipe technique pour construire un court en terre battue et le livrer aux deux équipes (dès 9 h mercredi). Concrètement, le travail se répartit sur deux niveaux: au-dessus de la pelouse (qui sera retirée plus tard), 40 tonnes de matériels (chauffage, son, éclairage) sont installées pour être montées au plafond et, au-dessous, les équipes d’entretien de Roland-Garros déversent 150 tonnes de calcaires, le socle du futur court. Quatre-vingt-deux heures pour livrer un court digne d’une finale de Coupe Davis, le pari est osé. Un peu fou même. «Pour de la terre traditionnelle (sans couche inférieure synthétique), ce délai me laisse un peu dubitatif, confie Philippe Beltrami, qui a relevé le défi pour l’entreprise Jacquet lors des rencontres de Coupe Davis et de Fed Cup à Palexpo. Il y a un délai de séchage incompressible de minimum 72 h. Et en tentant coûte que coûte de le réduire, vous risquez de déstructurer la chape calcaire. Car c’est l’humidité qui assure la cohésion de la matière et permet d’obtenir une surface homogène.»

En résumé, une terre battue a besoin de patience et de pratique pour s’affermir régulièrement. Or puisque le temps manque, la FFT a envoyé les meilleurs juniors de la région «travailler la terre» du central lors des deux dernières nuits (22 h - 4 h). «C’est juste, il faut jouer pour tasser la terre, insiste Donato Ciriolo, responsable des courts au Tennis Club Genève. Si elle n’est pas bien compactée, le calcaire peut remonter à la surface (composée de brique pilée) et l’ensemble devient alors beaucoup moins stable.»

Un concentré d’incertitude

Longtemps inquiets devant toutes ces incertitudes (la France a obtenu une dérogation pour livrer le court que mercredi), les Croates se montraient rassurants jeudi. «Il s’agit d’une des meilleures terres battues indoor sur lesquelles j’ai joué», a même insisté Marin Cilic. L’hommage a surpris et apaisé les esprits. Mais le No 7 mondial tiendra-t-il le même discours s’il s’incline dimanche après un tie-break tronqué par plusieurs faux rebonds? On en doute. Et il faut sans doute s’en réjouir. Car en forçant le trait, on peut imaginer que c’est toute l’essence de la Coupe Davis qui est venue se glisser sous cette ligne du carré de service. Un concentré d’incertitude, d’excès et d’injustice. Une bosse qui rend fou, joyeux ou triste. Une bosse pour l’éternité. (Le Matin)