«Le Masters est plus important cette année»

Roger Federer, dix titres à Bâle, qu’est-ce que cela représente pour vous?

C’est un sentiment extraordinaire. Vous savez, même si certaines personnes croient que je n’ai qu’à entrer sur le court et que tout coulera ensuite de source, le tennis de haut niveau ne marche pas ainsi. J’ai appris à ne prendre jamais rien pour acquis. Alors remporter dix fois les Swiss Indoors, ce tournoi auquel je voulais juste participer, je ne pourrais pas être plus heureux. Il faut profiter de ces moments car tout va très vite.

Vous aussi, vous êtes allé très vite cette semaine sur le court. Seulement 4h30 pour gagner le tournoi. Est-ce votre meilleur Swiss Indoors?

J'ai vécu un tournoi incroyable, du début à la fin. Je me sentais si bien que j’ai pu apprécier chaque match. Est-ce le meilleur ici? Je ne sais pas, mais si on regarde les scores, ça y ressemble. Après, le plus beau c’est de prendre à chaque fois un bon départ, de sentir le public derrière moi et de pouvoir lâcher mes coups sans aucune retenue. J’ai vraiment pris beaucoup de plaisir.

Avec 103 titres, vous voilà à six unités du record de Jimmy Connors. Est-ce que cette marque peut devenir une priorité pour 2020?

Non. Franchement, 98 ou 103 titres, ça ne change rien pour moi. Je ne vais pas adapter ma programmation ou prolonger ma carrière pour ce record. Si je le bats, c’est génial. Sinon, tant pis. Les priorités sont toujours la famille et la santé.

Est-ce que vous allez jouer le Masters 1000 de Paris-Bercy?

On verra. Je déciderai demain matin (ndlr: lundi). Nous avons une réunion prévue de longue date avec mon équipe pour parler de la saison 2020 et on en profitera pour discuter de Bercy. Je peux tout à fait enchaîner, je me sens très bien physiquement. Mais est-ce la bonne approche? Je dois me demander ce qui est le mieux pour Londres. C’est l’élément qui va être au cœur du processus de décision.

Justement, est-ce que votre niveau de jeu actuel vous donne une motivation encore plus forte pour le Masters?

C’est vrai, le Masters devient plus important cette année. Déjà parce que j’ai confiance en mon jeu et que j’ai l’impression de m’être parfaitement entraîné depuis six mois. Et en plus, je n’ai pas pu aller au bout en Grand Chelem alors que je jouais bien. Tout cela le met naturellement en avant cette année.

Propos recueillis par Mathieu Aeschmann, Bâle