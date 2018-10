«Le Maître» en son royaume, l’illusion de la permanence

Même rénovée, la Halle Saint-Jacques est un îlot de traditions. On y croise les mêmes têtes, respecte de vieux rituels, guette les signes d’une histoire qui se répète. Il était 19 h 06 mardi, lorsque Christoph Schwegler, voix historique du rock sur la DRS devenu speaker de velours, a prononcé la phrase que tout le monde espère éternelle. «Meine Damen und Herren, der erfolgreichste Tennisspieler der Geschichte. Welcome home, Roger Federer.»

Existe-t-il ailleurs sur la planète sportive lien plus profond entre un lieu et son champion? Peut-être pour les sports d’équipes, là où la dépendance se renforce d’une semaine à l’autre. Mais Roger Federer, lui, ne passe que six jours par année à Saint-Jacques (si tout va bien). Ses conquêtes n’ont pas de frontières, son talent est cosmopolite. Or le constat devient chaque fois plus troublant: «le Maître» ne retrouve pas le «Joggeli». Il s’empare du lieu, s’y confond jusqu’à créer l’illusion d’un lien immuable.

Baisse de régime

Pourtant Roger Federer n’est pas éternel. Et les Swiss Indoors se préparent à ne plus réserver qu’un ou deux accueils triomphaux à l’enfant prodige. «RF» n’a plus soulevé un trophée depuis juin (Stuttgart), il a quitté Wimbledon et New York sur deux éliminations décevantes et son bilan 2018 contre les Top 10 résume un impact qui fléchit (2-3 contre 14-2 en 2017). «La fatigue, j’en ressentais les effets deux jours; aujourd’hui c’est cinq. Pour une douleur, je suis passé d’une à trois semaines, expliquait-il lundi à la «Basler Zeitung». En plus, comme je ne joue plus autant de tournois, mon corps subit une sorte de choc lorsqu’il faut augmenter les charges.» Rien d’anormal. À 37 ans, un athlète de pointe doit vivre avec la douleur et des fluctuations d’énergie – comme à Shanghai contre Coric où ses déplacements latéraux semblaient freinés par une rigidité nouvelle. C’est ainsi, même pour Roger Federer. Tout le monde le sait. Mais à Bâle, tout le monde semble l’oublier.

Quelle est la part du fantasme et de la réalité dans cette délicieuse illusion? Le public s’accroche à l’aura éternelle de son champion; cela tient de l’évidence amoureuse. Mais l’homme aux 20 titres du Grand Chelem n’entretient-il pas aussi le mythe – inconsciemment ou pas – pour faire durer son plaisir? «Deux jours avant le tournoi, je lui ai glissé que l’organisation envisageait de modifier la musique de son intro, nous expliquait Christoph Schwegler l’année dernière. Il m’a dit: «Ne change rien; c’est parfait comme ça.»

Repas chez les parents

Si l’anecdote relevait du détail, Roger Federer ne traverserait pas ses semaines bâloises toujours sur le même rythme. Même premier entraînement sur le central, mêmes horaires de match et, si tout va bien, mêmes pizzas avec les ramasseurs dimanche soir. Ici, la puissance des habitudes renforce son aura. Là, elle arrête le temps: «Vendredi, je suis allé manger chez mes parents avec ma sœur et sa famille.» «Parfois pendant les matches, je vois dans le public une ancienne organisatrice de tournoi ou des vieux coéquipiers d’Interclubs. J’essaie de jouer aussi pour eux.» Un peu comme à l’époque des Old Boys; bien avant Andre Agassi et ce baptême en pleine lumière (1998). Plus que partout ailleurs, où il recrée toujours un cercle de confiance, Roger Federer joue à Bâle au milieu des siens. Or cette proximité affective est constitutive du personnage. «Quand Mirka part se balader seule, elle me dit que ça lui fait du bien. Pour moi, c’est impensable. J’ai besoin d’avoir toujours quelqu’un avec moi. C’est comme ça que je suis heureux.»

Et si le secret de sa confiance bâloise résidait là, dans ce stade qui le renvoie à l’enfance. Le week-end dernier, «RF» s’est même permis de révéler à la «SonntagsZeitung» une «blessure à la main qui avait influencé son coup droit durant trois mois». L’aveu a surpris, par sa nature (quel type de lésion) et son timing (pourquoi en parler si c’est guéri). Mais après tout, la parole se libère parmi les proches. Et puis en donnant du sens à ses approximations de l’été, Roger Federer renforce l’idée d’une anomalie. Il solde le passé récent pour mieux apprécier son présent: l’immuable normalité des Swiss Indoors. (nxp)