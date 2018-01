Le Brésilien Bellucci a été suspendu pour dopage

Le joueur de tennis brésilien Thomaz Bellucci, actuellement 112e au classement mondial, a annoncé jeudi qu'il avait été informé en septembre d'un contrôle antidopage positif et avait été suspendu cinq mois, jusqu'à fin janvier, par la Fédération internationale (ITF) qui a rendu publique sa décision dans la soirée.

Bellucci, ancien 21e mondial et longtemps N.1 brésilien, a été contrôlé positif après qu'un échantillon d'urine prélevé le 18 juillet dernier durant le tournoi de Bastad, en Suède, a révélé la présence d'un diurétique interdit, l'hydrochlorothiazide, détaille l'ITF dans un communiqué.

Plus tôt jeudi, Bellucci avait clamé son innocence lors d'une conférence de presse en compagnie de son avocat, expliquant qu'il aurait consommé cette substance dans un cocktail de vitamines préparé par une pharmacie.

Alors qu'il risquait quatre ans de suspension, l'ITF précise que les explications du joueur ont été «acceptées» par l'organisation. Celle-ci lui a finalement infligé une peine minimale de cinq mois, avec effet rétroactif, en raison des preuves médicales et scientifiques présentées, et en considérant que le joueur avait fait une erreur et «aurait dû mieux contrôler la provenance de ses vitamines», selon Pedro Fida, l'avocat du Brésilien.

Cette suspension court du 1er septembre 2017 au 31 janvier 2018, période sur laquelle Bellucci n'a plus disputé de compétition. Il n'a en effet pas rejoué depuis fin août et sa défaite au premier tour de l'US Open, et avait indiqué dans un premier temps qu'il soignait, depuis, une blessure à un tendon d'Achille au Brésil. (afp/nxp)