La main de Tsonga n'a pas gâté Federer

Partiellement effectué par Jo-Wilfried Tsonga, le tirage au sort du tournoi de Paris-Bercy, dernier Masters-1000 de l’année doté de 4,27 millions d’euros et disputé sur surface dure, a été effectué ce vendredi en début de soirée dans le cadre prestigieux du Café de l’Homme, au Trocadéro de Paris, face à la Tour Eiffel.

Une demi-finale contre Djokovic? Le moins que l’on puisse dire, c’est que Roger Federer n’a pas été particulièrement gâté par le sort. Exempté du premier tour (bye), comme les 16 premières têtes de série de ce tableau de 64 joueurs, le Bâlois croisera sa raquette au deuxième tour à celle du vainqueur du duel entre le Canadien Milos Raonic (ATP 22) et le Français Jo-Wilfried Tsonga (ATP 113), à qui les organisateurs ont attribué une invitation. A noter que Federer, tête de série numéro 3, devrait rencontrer le Sud-Africain Kevin Anderson (ATP 8) en quart de finale et le Serbe Novak Djokovic (ATP 2) en demi-finale si la logique est respectée.

