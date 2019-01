La Suisse démarre fort à l'Open d'Australie

Quelle entrée en matière en fanfare pour la Suisse! Engagés dans l'après-midi à Melbourne, Belinda Bencic et Henri Laaksonen ont franchi avec succès le 1e tour de l'Open d'Australie.

Opposée à Katerina Siniakova sur le court No 13, la Saint-Galloise a eu besoin de trois sets pour se défaire de la Tchèque. Après avoir pris la première manche sur un break (6-4), Bencic a vu sa première balle de service l'abandonner. Avec même pas 30% de points gagnés sur sa deuxième balle, la joueuse de 21 ans lâchait le deuxième set sur un score assez sévère (6-2). Heureusement pour elle, elle prenait le service de Siniakova d'entrée dans la manche décisive. Un avantage que Bencic n'allait plus jamais lâcher pour conclure la partie (6-3) après 1h52'.

La St-Galloise, dans la lignée de sa victoire avec Roger Federer à la Hopman Cup et de sa demi-finale à Hobart la semaine passée, joue vraiment bien. Ce 1er tour face à Siniakova n'avait rien d'un cadeau. Elle retrouvera Yulia Puntintseva (WTA 39) mercredi.

In one of the toughest 1R matches, Belinda Bencic comes through to defeat Katerina Siniakova in three sets.



Sets up a 2R vs. Putintseva. #AusOpen