La Suède fait plier la Suisse

L’équipe de Suisse s’est inclinée au bout du suspense lors barrages de Coupe Davis contre la Suède (3-2) à Bienne. Dans le 5e match décisif dimanche, le Schaffhousois Sandro Ehrat (ATP 1211) a subi la loi de Jonathan Mridha (ATP 1094) (4-6 6-3 6-4 7-6). Henri Laaksonen avait permis aux Suisses d’égaliser (2-2) dans le quatrième simple dimanche grâce à sa victoire sur Markus Eriksson (6-2 6-2 6-7 6-1).

Unfortunately not to be for us - Sweden takes the 5th rubber and wins 3:2! Congrats! But we are proud of Henri, Marc-Andrea, Antoine, Luca, Sandro and Severin!! #SupportTheSwiss pic.twitter.com/ui8YryBVIr — Swiss Tennis (@swiss_tennis) 16 septembre 2018

René Stammbach, président de Swiss Tennis, a analysé ce week-end de Coupe Davis à Bienne qui était le dernier sous cette ancienne formule.

Quel est votre sentiment après cette défaite?

Félicitations d’abord à Henri Laaksonen, qui a gagné ses deux matches sans problème, de façon méritée. J’ai beaucoup de peine pour Marc-Andrea Hüsler, qui était si près de gagner vendredi avant d’avoir mal. Et sur ce dernier match, Sandro a vraiment tout donné, même si on sentait le jeune Suédois plus proche de la victoire.

Les Suédois avaient peut-être un peu plus envie de gagner, non ?

Je ne pense pas, non. J’ai vu nos joueurs cette semaine, ils ont travaillé énormément, dans un esprit incroyable, l’un des meilleurs que j’ai jamais vu dans une équipe.

A propos d’esprit, la Coupe Davis va en changer. Que vous inspire cette page qui se tourne?

La page ne se tourne pas complètement, on aura un match en février prochain, à domicile ou à l’extérieur, et on verra ensuite ce qui se passe. Comme je l’ai déjà expliqué, on ne pouvait pas continuer avec l’ancien mode d’organisation de la Coupe Davis – presque tous les meilleurs joueurs ne la disputaient plus. Sur huit sponsors que nous avions il y a encore cinq ans, il n’en reste que trois, or quelqu’un doit quand même payer les factures.

A combien s’élève celle de ce week-end à Bienne?

Les supporters ont été fantastiques durant ces trois jours, mais il n’y en avait pas assez. Il y en avait peut-être 450 par jour à avoir acheté un billet, mais pas plus – le reste, c’était des invités, des sponsors et des proches de l’équipe. Au final, on va perdre environ 300 000 francs. (nxp)