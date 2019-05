La Laver Cup à guichets fermés

Tous les billets encore disponibles vendredi matin pour l’édition 2019 de la Laver Cup, du 20 au 22 septembre à Genève, ont rapidement trouvé preneurs. L’organisation avait mis en vente le solde de sésames valables pour des sessions journalières. Ils se sont arrachés en peu de temps. L’exhibition qui réunira entre autres Roger Federer, Rafael Nadal, Bjorn Borg ou John McEnroe se disputera donc à guichets fermés.

UPDATE: All single session tickets available in today’s sale have been sold.