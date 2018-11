La Croatie remporte la Coupe Davis

Le petit pays des Balkans tient là une petite «revanche» sur la France, gagnante de la finale de la dernière Coupe du monde en Russie (4-2). La Croatie a finalement assez facilement dominé la troupe de Yannick Noah en gagnant les trois simples. Le sursaut d’orgueil des Français lors du double de samedi n’aura fait que retarder l’échéance.

Dimanche, lors du match No IV, le capitaine tricolore a tenté un coup en lançant Benoît Paire dans la bagarre. Mais comme vendredi et Jo-Wilfried Tsonga, le joueur français n’a rien pu faire face à la puissance de Marin Cilic. Le vainqueur de l’US Open en 2014 a surmonté le soi-disant désavantage de jouer sur la terre battue de Lille et l’a emporté 7-6 (7/3) 6-3 6-3 en moins d’une heure et demi.

Le Français, qui n’est plus que 32e joueur mondial, n’a rivalisé que l’espace d’une manche face aux coups de boutoir du géant Croate de 1m98. Ce dernier boucle ainsi une saison impressionnante, avec une victoire au Queen’s, une finale en Australie et une Coupe Davis. Avec Borna Coric, Mate Pavic et Ivan Dodig, ils resteront à jamais les derniers au palmarès de la «vraie Coupe Davis», sur trois jours et aux matches en cinq sets. Une formule qui existait depuis 118 ans.

Les tenants du titre n’ont jamais vraiment pu croire en leurs chances, en cette fin de semaine, malgré l’avantage de jouer à domicile. En simple, ils n’ont pas gagné le moindre set et n’ont même pas réussi à breaker une seule fois un Croate de toute cette finale. Pire, dimanche, Lucas Pouille ne s’est pas octroyé une seule possibilité de ravir le service de Cilic. Noah en personne n'a rien pu y faire. (nxp)