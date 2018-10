L'heure des retrouvailles très attendues

Après les duels mettant aux prises Taylor Fritz et Marius Copil (15h), puis Alexander Zverev et Roberto Bautista Agut (17h), la halle Saint-Jacques accueillera les retrouvailles entre deux des joueurs les plus «cérébraux» du circuit. Pour la neuvième fois de leurs carrières, mais pour la première fois depuis Wimbledon en 2015, Roger Federer et Gilles Simon (32e de la hiérarchie mondiale) croiseront le fer.

L’actuel No 3 mondial a beau mener 6-2 dans ces confrontations directes, dont une victoire sur abandon du Français après trois jeux à Miami en 2011, il sait que leurs oppositions ont rarement été des promenades de santé. Simon avait d’ailleurs remporté les deux premières, en 2008. Federer était ensuite venu à bout du Niçois lors des deux batailles épiques de trois heures en Grand Chelem, à Melbourne en 2011 et Roland Garros en 2013. En finale du tournoi de Shanghai en 2014, «RF» avait eu besoin de deux tie-breaks pour s’offrir le titre. On peut donc s’attendre à un nouveau face à face très disputé à Bâle.

«Je me réjouis vraiment d’affronter Gilles, assure spontanément l’octuple vainqueur de ces Swiss Indoors. J’ai toujours bien aimé les combats que nous avons eus l’un contre l’autre. C’est un joueur un peu différent des autres. C’est quelqu’un qui gère très bien les longs échanges et qui est dur à déborder, surtout lorsqu’il se déplace latéralement», analyse Federer, qui préfère le plus souvent conclure les points en quelques coups de raquette. «Je devrai un peu plus monter au filet, le faire jouer davantage en avant et en arrière, plutôt que parallèlement à la ligne de fond.»

Toujours en délicatesse avec son service depuis le début de la compétition rhénane, l’homme aux 20 succès en Grand Chelem cherche encore à identifier la nature du problème. «Mais je préfère ne pas y penser. J’espère juste que le souci se sera envolé demain (ndlr: vendredi). C’est la meilleure solution!», a plaisanté Roger Federer, en affirmant qu’il n’avait aucun problème de santé. «Plus les années passent, plus je ressens le besoin de voir le médecin. S’il peut vérifier que tout va bien, ça rassure tout de suite tout le monde.»

«J’entre sur le court en étant plus cool»

Pas au sommet de son art, le héros local sera-t-il pour autant à la portée de «Gilou» vendredi soir? «Roger est toujours tellement dur à battre, s’exclame le Tricolore, qui termine la saison en forme, bien que son tour précédent face à Ernests Gulbis se soit terminé jeudi soir juste avant 23h. Il est juste très fort! C’est ça qui n’est jamais évident, face à lui. Il faudra que je vienne avec mon plan. Si j’essaie de jouer beaucoup sur son coup droit (ndlr: comme face à Gulbis), ça ne le fera pas. J’ai une tactique à chaque match. Contre Federer j’en ai une aussi. Mais c’est dur, parce qu’on n’a pas beaucoup de temps. Il y a peu de rythme. Il prend énormément de risques, il prend d’assaut le terrain en permanence, au service, au retour, du fond de court... Parfois j’arrive à l’embêter et même faire mieux que ça, donc j’espère que ça sera le cas.»

Son «renouveau», Gilles Simon raconte qu’il s’est produit la saison dernière. «C’est là qu’il y a eu un déclic. Il y avait des moments où je n’avais plus aucune envie de jouer.» Le Français s’est alors séparé de tout son staff et s’est conduit seul avant de croiser la route d’Etienne Laforgue, spécialiste en neurosciences et dont la société est basée à Morges (VD), devenu son coach depuis février dernier et qui l’aide à apporter des réponses concrètes à ses tourments.

«J’entre sur le court en étant beaucoup plus cool, explique Simon. Ça m’aide. C’est clair que si un joueur est stressé, loin des balles et qu’il a les jambes lourdes, c’est dur pour tout le monde», avertit le joueur qui se profile comme un papable en vue de la prochaine finale de Coupe Davis, dans moins d’un mois à Lille, entre la France et la Croatie.

La nuit lui a-t-elle permis de récupérer et de se détendre suffisamment pour rivaliser avec Roger Federer? Réponse en soirée. (nxp)