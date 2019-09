L'adversaire de Federer est connu: ce sera Dimitrov

Souvent hésitant et/ou en dents-de-scie depuis le début de la saison, notamment face à Stan Wawrinka, Grigor Dimitrov traverse une bonne phase au cours de cette quinzaine de l'US Open. La preuve? Le Bulgare de 28 ans, retombé à la 78e place mondiale, a battu dimanche soir l'Australien Alex de Minaur (20 ans/ATP 38) en trois manches, 7-5 6-3 6-4, et en laissant une belle impression d'aisance.

Il sera opposé - en principe mardi soir - en quarts de finale à Roger Federer, à qui il a parfois été comparé par les observateurs et le grand public.

Le Maître mène 7-0

Roger Federer et Grigor Dimitrov se retrouveront pour la huitième fois sur le circuit professionnel de l'ATP. Ce «head-to-head» parle pour l'instant très nettement en faveur du Bâlois, qui mène - tenez-vous bien! - 7 victoires à 0. Leur dernière confrontation remonte à février 2018, à Rotterdam sur surface dure intérieure, et le Suisse l'avait remportée 6-2 6-2 en à peine plus d'une heure de jeu.

A noter que «RF» n'a perdu en tout et pour tout que deux sets face au Bulgare. C'était en 16es de finale de l'Australian Open 2016 (6-4 3-6 6-1 6-4) et en quarts de finale du tournoi de Brisbane 2016, toujours en Australie et toujours sur dur (6-4 6-7 (4) 6-4).

Inutile de préciser que Roger Federer partira largement favori de ce huitième duel helvético-bulgare...