L’Europe puissance trois!

La Laver Cup reste une propriété européenne. Au bout de trois jours d’empoignades intenses à Palexpo – 8 matches sur 12 se sont terminés au «match tie-break» - le «Team Europe» a dominé le Monde pour la troisième fois. Et comme à Prague il y a deux ans, la décision est tombée lors du «match tie-break» de la rencontre décisive. Et comme à Chicago l’année dernière, c’est à «Sascha» Zverev qu’est revenu l’honneur (et l’insoutenable pression) d’apporter le point du sacre.

Devant un Nadal surexcité et un Federer qui ne voulait plus regarder, l’Allemand a trouvé les ressources mentales pour encaisser la perte de la deuxième manche. Meilleur que Milos Raonic dès les premiers coups de raquette, «Sascha» se laissait pourtant surprendre en laissant échapper son service au milieu du deuxième set. Le spectre de sa défaite contre John Isner planait sur Palexpo. Mais contrairement à samedi, Rafael Nadal et Roger Federer eurent la bonne idée d’emmener le vainqueur du dernier Masters aux toilettes avant d’attaquer le tie-break décisif. «Je peux vous dire que l’on n’y va pas pour faire pipi… Quinze points, c’est possible de se retenir, rigolait Roger Federer après avoir fait le même coup avec Thiem et Tsitsipas vendredi. Le trajet vers les toilettes est long, ce qui nous laisse le temps de parler tactique. En plus, c’est plus calme que dans la salle. On peut se dire les choses clairement.» On ne sait pas encore les mots choisis par «Fedal» ce soir. Mais dès le premier point du «match tie-break», «Sascha» Zverev semblait plus lucide dans ses choix. Et grâce à deux passings de revers ciselés, l’Allemand s’envolait pour goûter une seconde fois au plaisir de s’écrouler sur le sol avec cinquante titres du Grand Chelem qui viennent vous sauter dessus. En 2020, L’Europe s’en ira défendre sa Laver Cup à Boston, au TD Garden. Et ce seront toujours Björn Borg et John McEnroe qui seront assis sur les chaises. Les deux capitaines ont en effet prolongé leur contrat d’une année. «Johnny Mac» aura-t-il enfin l’occasion de prendre sa revanche et de poser sa main sur la Laver Cup? On lui fait confiance pour y penser durant douze mois.

Mathieu Aeschmann, Genève