Karolina Pliskova en demi-finales

Karolina Pliskova (no 3), qui peut espérer récupérer la tête du classement WTA lundi prochain, a décroché mardi un deuxième succès en deux matches dans le groupe blanc.

La grande Tchèque (1m76) s'est imposée 6-2 6-2 devant Garbiñe Muguruza (no 2) dans le duel des gagnantes de la 1re journée. Elle est assurée de terminer en tête de cette poule. La 2e place se jouera entre Garbiñe Muguruza et Venus Williams (no 5), qui comptent toutes deux une victoire et seront directement opposées jeudi à Singapour. Battue dans ses deux premiers matches, Jelena Ostapenko (no 7) est quant à elle éliminée.

Eliminée dès le Round Robin l'an dernier pour sa première participation aux «WTA Finals», Karolina Pliskova (25 ans) a mis 62' pour fêter sa septième victoire en neuf affrontements avec Garbiñe Muguruza (24 ans). La Tchèque s'est montrée bien plus efficace que la résidente genevoise: elle a converti 5 des 10 occasions dont elle a bénéficié à la relance, effaçant dans le même temps 3 des 4 balles de break auxquelles elle a dû faire face.

Balayée 6-2 6-2 par Karolina Pliskova dimanche, Venus Williams a dû batailler pendant 3h13' pour rester «en vie» dans ce tournoi. L'Américaine de 37 ans a dominé la Lettone Jelena Ostapenko (20 ans) 7-5 6-7 (3/7) 7-5 dans le duel des battues de la 1re journée. Cette rencontre a été marquée par 23 double fautes (dont 13 pour Ostapenko) et par 20 breaks, neuf ayant été réussis par l'aînée des soeurs Williams.

