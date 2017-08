Johan Nikles: «Je ne sais pas comment j’ai tenu aussi longtemps»

«Franchement, je ne sais pas comment j’ai tenu aussi longtemps», lâche un Johan Nikles qui a fini par rendre les armes à la suite d’un très long combat. Mardi après-midi, sur le Court No 1 du tournoi ITF de Collonge-Bellerive, le droitier genevois a connu une amère élimination dès son entrée en lice, à l’occasion des 32es de finale.

Le pensionnaire du TC Genève a en effet plié au terme d’un duel éreintant de 2 h 34. C’est au Zurichois Raphael Baltensperger qu’est revenue la victoire au terme de l’ultime set (6-4 2-6 4-6).

«A 5-0 dans la deuxième manche, je n’en pouvais plus physiquement. J’étais cuit! J’ai eu un pépin de santé ce week-end, un vilain rhume qui m’a empêché de bien dormir. Je suis lessivé et un peu déçu car il y avait la place pour passer. Même si là, je n’arrive plus à poser un pied devant l’autre. Puis, j’ai aussi dépensé énormément d’énergie lors des interclubs.»

Vainqueur de la première manche après avoir été breaké à 2-2, Johan Nikles a passé le plus clair de son temps à courir après le score. N’ayant pas eu sont mot à dire dans le deuxième set (2-6), le lauréat du Future de Sion – titre qu’il remettra en jeu dès le 28 août –, s’est ensuite vu mené d’entrée 0-2 avant de trouver «un second souffle» et d’inscrire trois jeux consécutivement. Un scénario qui n’a pas pour autant déstabilisé son adversaire, qui prenait le service du Genevois à 4-4 pour s’envoler vers la victoire.

En coulisses, c’est Antoine Bellier qui a dû longuement patienter avant de faire son entrée sur le Court No 1, des fourmis plein les jambes. Le compère et ami de Johan Nikles est lui venu à bout du Français Ugo Blanchet, issu des qualifications, en 1 h 17 (6-1 7-5).

Plus tôt dans la journée, le Neuchâtelois Loic Perret s’est lui aussi aisément imposé face à l’Américain Raleigh Smith (6-3 6-3). Sur le Court No 2, deux Suisses ont rejoint le stade des 16es: le Grison Paul Jakub a battu l’Argovien Luka Keist en trois sets (1-6 6-3 6-3). Enfin, le Zurichois Marc-Andrea Huesler n’a eu besoin que d’une petite heure pour se qualifier face au Biennois Nico Borter (6-2 6-3). La suite ce mercredi dès 11 h… (TDG)