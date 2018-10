«Je n’aime pas qu’on me mette la pression»

Depuis que sa finale a été confirmée en novembre et que le duo Federer-Djokovic a refusé de s’engager contre une wild card, le projet de nouvelle Coupe Davis voulu par Kosmos vacille sur ses fraîches fondations. Une majorité de joueurs s’imagine mal disputer «une Coupe du monde» en pleine «saison off». On ne touche pas aux vacances ni à la préparation. Pour avoir cru que l’argent serait plus fort que tout, Gerard Piqué a foncé sans réfléchir et le défenseur du Barça voit le mur dangereusement s’approcher.

C’est dans ce contexte que le quotidien «L’Équipe» a révélé jeudi que «les tops players avaient envoyé une lettre à l’ITF pour signifier leur refus de disputer la nouvelle formule de la Coupe Davis». Un acte fort et rare quoique tardif (le vote avait lieu en août). À Bâle, on attendait donc avec une certaine impatience les précisions d’Alexander Zverev, premier et seul Top 10 à avoir explicitement déclaré qu’il ne «disputerait en aucun cas une finale en novembre».

Besoin de vacances

Or surprise, hier après sa victoire contre Popyrin, l’Allemand est tombé des nues face aux questions sur ce document collectif. «Une lettre à l’ITF? Je n’ai rien signé. Et je n’ai rien entendu à ce sujet. Par contre, vous savez tous ce que je pense de ce projet. Il y a zéro chance que je joue fin novembre; j’ai besoin de vacances et de temps pour ma préparation. Je sais aussi que la majorité des meilleurs pense comme moi. Mais une lettre? Non, je ne sais pas de quoi vous parlez.»

Cinquième joueur mondial, farouche opposant au projet, «Sascha» n’aurait donc pas été contacté? L’oubli étonne au point de remettre en cause la démarche. Surtout lorsque l’on entend Roger Federer. «Je n’ai entendu parler de rien. Sans doute que je ne fais pas partie de ce groupe de top players», s’est amusé le Bâlois avant de devenir plus sérieux sur les circonstances qui l’ont poussé à refuser la wild card de Kosmos.

«C’est vrai, ils m’ont donné trois jours pour répondre. Or en trois jours, je n’ai pas le temps de parler à toutes les personnes impliquées (ndlr. Stan Wawrinka par exemple). Je n’aime pas être mis sous pression. Alors je leur ai simplement dit de faire ce qu’ils croyaient être le mieux pour leur épreuve.» Jeudi soir à Bâle, les conférences de presse de Roger Federer et d’Alexander Zeverev ont donc livré deux vérités. La fameuse lettre commune à l’ITF pourrait finalement n’être qu’un non-événement. Mais la fronde contre la réforme de la Coupe Davis et les méthodes cavalières de Kosmos n’en demeure pas moins très profonde. (nxp)