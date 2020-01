Roger Federer, vous voilà en quarts de finale, le quinzième à Melbourne. Quel bilan tirez-vous au terme de cette première semaine?

Ce n’est pas évident de tout mettre en perspective. Parce que les conditions sont très différentes entre la journée et le soirée; on a vu que ce soir, dans le froid, c’était très lent. Et puis, il y a eu ce marathon contre John (Millman), qui a influencé beaucoup de choses. Aujourd’hui par exemple, c’était clairement le match d’après. Je devais impérativement réussir à remettre le moteur en route. Mais disons que, dans l’ensemble, je suis content de mon énergie. J’aimerais réussir à mieux enchaîner vers l’avant, ce qui n’est pas simple dans des conditions aussi lentes. Je sais que je peux mieux jouer. Mais tout va bien.

Aujourd’hui, vous êtes mal parti, puis vous avez tourné la rencontre rapidement. Êtes-vous surpris par votre départ médiocre?

En fait, je suis surpris dans les deux sens. J’ai manqué mon départ mais j’imagine que cela arrive. Et puis surtout, je n’étais pas du tout convaincu d’arriver à me relancer aussi vite au deuxième set. Il avait un rythme, moi pas. Mais les choses ont tourné en ma faveur dès le début du set et, d’un coup, je me suis retrouvé à m'envoler 6-1, 3-0. C’est important pour moi de savoir que je suis capable d’une telle séquence, surtout après les efforts de vendredi.

Justement, quel type de protocole suivez-vous pour récupérer après un match comme celui contre Millman?

Je ne suis pas fan des bains froids. J’ai essayé une fois; ça ne m’avait pas plu. Je ne l’ai plus jamais fait. Et je n’utilise pas de chambre froide non plus. Donc je n'ai pas trop évolué en termes de protocole: j’essaie de dormir beaucoup, je me fais masser et je stretche. Je me demande toujours comment font les autres. Moi, je m’assure surtout qu’il n’y ait pas de blessure. Parce que la fatigue, les courbatures, tu peux toujours les compenser avec de la force mentale. Dans l’ensemble, je suis très content de comment mon corps a réagi, à mon âge, après le premier gros match de la saison. Cela prouve que le travail mis en place à l’intersaison était bien dosé.

Vous affrontez en quarts de finale Tennys Sandgren, contre qui vous n’avez jamais joué…

Mais j’aurais pu, il y a deux ans, lorsqu’il a perdu contre Chung avant que je ne batte e dernier en demi-finale lorsqu’il avait son immense ampoule. J’avais regardé ce match. En fait, je me demande pourquoi Sandgren n’est pas mieux classé. À chaque fois que je le vois, il joue bien. J’ai encore regardé un peu son match contre Fognini pendant ma préparation, aujourd’hui. J’ai été impressionné par son état d’esprit et la qualité des échanges. Je le trouve très fort physiquement. Il défend bien, puis se projette aussi facilement vers l’avant. Je m’attends à un gros combat, peut-être bien durant la journée. Mais je me réjouis de ce quart de finale, parce que je ne l’ai jamais eu en face de moi. Et parfois, l’impression que l’on a à la télévision est totalement différente de la réalité du jeu.