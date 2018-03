«J’aime savoir que les gens ont encore du plaisir à suivre mes matches»

Cette nuit Roger Federer affronte le Coréen Hyeon Chung en quarts de finale du tournoi d’Indian Wells, en Californie. Un match dont l’enjeu n’était ni plus ni moins que sa place de No 1 mondial. Mais auparavant, le Suisse a pris le temps d’une interview décontractée, dont la teneur «familiale» en dit long sur ses priorités et les secrets de son équilibre d’homme et d’athlète.

La belle histoire de vos enfants qui vendent de la limonade au coin de la rue a suscité une très grande curiosité…

(Il coupe.) Cet intérêt m’a surpris. Jim Courier m’avait demandé pourquoi je venais ici. J’y viens pour une raison essentielle: mes enfants apprécient énormément l’endroit. Moi, je n’ai pas besoin de beaucoup. Si je ne joue pas au tennis, je rentre à la maison et je passe du temps avec mes enfants. Là, ils n’ont cessé de presser des grapefruits et des citrons. Ce n’était pas la première fois qu’ils s’amusaient ainsi. Puis de nombreux amis les ont rejoints au coin de la rue pour les vendre.

Qui sont leurs amis?

À Indian Wells, il y a beaucoup de familles avec des enfants. Comme, par exemple, la fille de Michael Chang.

Pourquoi était-ce un moment privilégié?

Nous nous efforçons d’offrir à nos enfants une vie normale. Ici, tout est si paisible. On est loin de New York et de son trafic infernal. Si, pour une fois, nous ne séjournons pas dans une grande ville, autant en profiter pleinement. La quiétude d’Indian Wells me rappelle celle de la Suisse.

Vos enfants sont-ils sportifs?

Oui. Ils skient en Suisse. Et à Dubaï, ou ici, ils jouent au tennis.

Vous avez affirmé qu’il était important qu’ils jouent tous au tennis. Pourquoi?

C’est vrai! Je ne les force pas, mais je leur répète que tous nos amis jouent au tennis, que tous les enfants de nos amis jouent au tennis. Mais j’aimerais également qu’ils jouent d’un instrument de musique. Pour le tennis, je ne cherche pas à les pousser vers une carrière professionnelle. Non, pas du tout. Mais cela serait sympa si nous pouvions jouer un peu en double plus tard.

Sont-ils attirés par le tennis?

Oui, les filles commencent vraiment à aimer. Au début, elles nous disaient qu’elles n’en avaient pas trop envie. J’étais aussi comme cela à leur âge. Parfois, cela me barbait de toujours devoir jouer, de toujours m’entraîner. Aujourd’hui, elles comprennent que jouer leur est profitable. Quant aux garçons, ils adorent.

Sont-ils aussi talentueux que leur père?

Je pense qu’ils savent ce qu’ils font. Ils ont de la facilité. Mais qu’est-ce que la facilité, la normalité à 3 ou 4 ans? Je ne le sais pas. Je ne veux pas les forcer à jouer, je veux juste leur permettre de le faire quand ils en ont envie. S’ils ne veulent pas aller sur le court, je leur dis: «OK, pas de problème, faisons autre chose.»

De quels instruments jouent-ils? Verrons-nous un jour un «Federer Junior Orchestra»?

Non, non. Les garçons sont encore trop petits. En revanche, les filles jouent du piano. Et elles apprécient. J’en suis heureux.

Vous aussi, vous aviez joué du piano.

Oui, mais j’avais toujours le sport dans la tête. Je suivais un cours par semaine. Je devais préparer un morceau. Et la professeure remarquait vite que je ne l’avais pas fait. Je lui disais que j’étais désolé, mais que je n’avais pas arrêté de jouer au foot ou au tennis. Heureusement, mes filles sont beaucoup plus appliquées. J’en suis très fier.

Est-il vrai qu’elles ont fréquenté une école «normale»?

Oui. Nous les avons placées dans une classe pour qu’elles se rendent compte comment l’école «normale» fonctionne. Et par le biais de ma fondation, je m’efforce aussi de les sensibiliser aux modes de scolarité que l’on peut trouver ailleurs. Parfois, elles nous font comprendre qu’elles aimeraient à nouveau suivre une scolarité classique. Toutefois, elles sont aussi conscientes de la chance qui est la leur de parcourir le monde, de faire sans cesse de nouvelles découvertes. Et toujours en famille.

N’est-il pas envisageable de les retirer de l’école juste pour vous suivre sur les tournois?

Le système scolaire suisse n’est pas simple. On ne peut pas dire «Wimbledon arrive et l’on va demander un congé de trois semaines». Plus l’enfant grandit, plus le système est rigide. Je me vois mal aussi demander chaque fois des passe-droits.

Est-ce que la scolarité de vos enfants pourrait vous contraindre à mettre un terme à votre carrière?

Seulement de manière indirecte. Si les enfants ne sont pas heureux sur les tournois ou si je constate que la situation pèse sur Mirka, je dirai stop. Mais, pour l’instant, l’école à la maison fonctionne très bien.

Vous avez avoué avoir demandé à votre femme, en 2016, si vous deviez arrêter votre carrière. Quels souvenirs conservez-vous de cette discussion?

Ce n’était pas une véritable discussion de fond. C’était le soir après un repas. Nous étions seuls à la table. Je ne me souviens pas si je lui ai demandé si je devais arrêter ou si elle pensait que je serais encore capable de gagner un grand titre. C’était plutôt dans ce sens. Elle m’a affirmé qu’elle ne voyait aucune raison que je ne gagne pas à nouveau un tournoi du Grand Chelem, si j’avais encore toute ma motivation et si je me sentais bien physiquement. Elle me croyait encore capable de battre les meilleurs. Je nourrissais la même conviction. Je lui ai dit: «OK, et quel est le programme demain pour les enfants?» (Il sourit.) Vous voyez, ce n’était pas une longue discussion.

Mirka n’est-elle pas fatiguée de cette vie?

Il est clair que ce n’est pas simple pour elle. Mais je ne joue désormais plus autant de tournois que par le passé. Nous pouvons ainsi trouver notre rythme de croisière: un mois à Dubaï, un mois en Australie, un mois au ski, un mois aux États-Unis. Ce n’est plus comme avant lorsqu’il fallait enchaîner Rotterdam avec Dubaï, Indian Wells, Miami, Monte-Carlo et la Coupe Davis. Et il m’arrive de me rendre seul sur un tournoi pour permettre à Mirka de respirer.

Depuis votre retour en janvier 2017, vous avez surpassé toutes les attentes…

Et les miennes aussi!

Trois titres du Grand Chelem, meilleur sportif mondial de l’année et la reconquête de la place de No 1. Ne vous dites-vous pas parfois: «Maintenant, c’est bon»?

Pas vraiment. Je n’ai pas l’ambition de défendre cette place de No 1. Mais je ne vais pas vous mentir: ce serait bien de la conserver encore un moment. Être le meilleur dans sa discipline n’est-il pas le but ultime de tout sportif?

Quelle est la plus grande difficulté à laquelle vous êtes confronté?

Être encore et toujours capable d’allumer et de couper le moteur: c’est là que se cache le secret. Parfois je me demande, lorsque je me retrouve sur le tapis roulant avec Pierre (ndlr: Paganini, son préparateur physique), combien de fois je vais devoir encore le faire. Ce n’est pas simple de toujours relancer la machine. C’est pourquoi je considère ces blocs d’entraînement physique comme une sorte de défi ultime.

Est-ce que l’engouement autour de vous, toujours plus important, vous dérange?

Oui, parfois cela me pèse. C’est là que mon programme devient essentiel. Je dois trouver du temps pour «disparaître». Si j’étais en permanence sous le feu des projecteurs, je ne m’en sortirais pas. Reste que l’engouement que je peux susciter me réjouit. J’aime savoir que les gens ont encore du plaisir à suivre mes matches. J’aime toujours autant partager ma passion avec le public.

Avez-vous encore des objectifs précis, comme gagner 100 tournois ou battre le record des 109 titres de Jimmy Connors?

En ce moment, tout me sourit, mais ma priorité est de rester en bonne santé et de conserver mon plaisir. On verra bien où cela va me mener. Je peux aussi être conduit à stopper ma carrière si je ne suis plus en mesure d’atteindre mes propres objectifs. Il n’est pas sage de se fixer des buts très élevés. On risque de vite s’essouffler à force de courir derrière. Et l’on ne savoure plus l’instant présent.

(TDG)