Intraitable, Djokovic retrouvera Zverev en finale

L’avant-dernière marche était trop haute pour Kevin Anderson. Le gérant sud-africain (203cm) a fait ce qu’il a pu pour contrer Novak Djokovic sur le court de l’O2 Arena, mais le Serbe était trop fort. Ce dernier a signé samedi sa 11e victoire consécutive dans la ville de Londres, en comptant son parcours parfait à Wimbledon. Et avant son 14e trophée en Grand-Chelem, «Nole» avait déjà aligné quatre succès au tournoi du Queen’s, avant d’y perdre de peu la finale, face à Marin Cilic. Son ratio est par ailleurs passé à 35 succès pour deux défaites depuis le début de Wimbledon. Autant dire qu’Anderson, bien que 6e joueur mondial, s’attaquait à une véritable montagne.

Anderson s'est liquéfié

Les choses ont très mal commencé pour le Sud-Africain, puisqu’au terme d’un premier jeu accroché, il a fini par concéder sa mise en jeu sur la deuxième balle de break obtenue par Djokovic. Anderson a ensuite dû écarter deux balles de double break à 0-2, pour empêcher son adversaire de s’envoler. Défaillant au service (48% de premières balles réussies, seulement, dans le 1er set!), le finaliste de Wimbledon a aussi concédé 17 fautes directes dans cette manche, contre 8 à son vis-à-vis.

Anderson a fini par craquer complètement à 2-3, alors qu’il menait 0-30 sur le service du Serbe et semblait pouvoir revenir dans la partie. Mais il s’est liquéfié, concédant quatre points consécutifs. Idem sur le jeu suivant, alors qu’il menait 30-0. Résultat: 5-2 pour «Nole», qui n’a pas tremblé au moment de servir pour le set. «Je crois que le fait qu’il perde son service tout de suite a fait la différence», a commenté le Serbe après la fin du match. Comme c’était une arme forte pour lui, je m’étais dit que je ferais en sorte de marquer un maximum de points sur ses deuxièmes balles.»

«Que le meilleur gagne!»

La seconde manche a été du même acabit. Kevin Anderson a laissé échapper un hurlement de frustration en perdant immédiatement son jeu de service. Le No 1 mondial n’a alors eu qu’à dérouler sereinement. En feu, il réussissait un nouveau break pour faire passer le score à 4-1, au terme d’un des plus beaux échanges du match, réussissant un coup droit croisé court de toute beauté. Sans réponse, Anderson a terminé la partie quasiment en roue libre.

Sur le dernier jeu du match, remporté blanc par son adversaire, il n’a pratiquement pas touché la balle. Autre chiffre parlant, il n’a servi que quatre aces durant la partie, contre six à Djokovic. «Ce n’est pas commun, en tout cas pour moi, d’en inscrire plus que Kevin. C’est peut-être mon meilleur match au service depuis très longtemps. Mon meilleur match de la semaine, aussi. Il est arrivé au bon moment, parce que Kevin a bien joué toute la semaine.» Dimanche à 19h, Novak Djokovic croisera le fer avec Alexander Zverev dans une finale de Masters inédite, la 7e de sa carrière. «J’ai bien joué contre lui dans notre match de groupe, mais je ne pense pas qu’il était au mieux de sa forme à ce moment-là, a observé le No 1 mondial. Il a mieux joué depuis. Demain sera la dernier match de la saison pour nous deux. Que le meilleur gagne!»

