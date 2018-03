Indian Wells: Novak Djokovic sorti d'entrée

Le retour aux affaires de Novak Djokovic n'épouse pas le cours d'un fleuve tranquille. Le Serbe est tombé d'entrée de jeu à Indian Wells, où il a remporté le titre à cinq reprises, contre un qualifié.

Novak Djokovic s'est incliné 7-6 (7/3) 4-6 6-1 devant le Japonais Taro Daniel (ATP 109) dans une rencontre qu'il aurait dû gagner tranquillement 3 et 4. Seulement, Novak Djokovic a calé après une entame réussie. Il a mené 5-2 avant de perdre le fil de son tennis et concéder une défaite contre un second couteau du Circuit qui ne peut qu'interpeller.

Battu en huitième de finale de l'Open d'Australie par le Coréen Hyeon Chung, Novak Djokovic avait subi le mois dernier une petite intervention chirurgicale à Bâle à son coude qui le tourmente depuis des mois. Il s'est ensuite rendu à Las Vegas, chez son coach Andre Agassi pour un stage d'entraînement qu'il a dû juger probant pour prendre le «risque» de s'aligner à Indian Wells.

Même si tout aurait été différent si Novak Djokovic avait remporté cette balle de premier set à 5-2, ce revers souligne une cruelle vérité: l'ancien patron du Circuit est encore très loin du compte. (si/nxp)