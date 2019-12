«Il y a toujours une chance de voir Federer à Genève»

Sans doute est-ce un enseignement de ce qu’il appelle joliment «l’Université Ion Tiriac», Gérard Tsobanian cultive la liberté de ton de ceux qui se sentent légitimes. Il faut dire qu’en trois décennies dans les hautes sphères de la planète tennis, le Français a relevé de sacrés défis. Agent, il a cornaqué Marat Safin et Goran Ivanisevic. Promoteur, il a mis de la terre battue bleue dans la «boîte magique» avant de transformer Madrid en «cinquième Grand Chelem». Et depuis 2015, il a redonné vie au Geneva Open avec ses copropriétaires Ion Tiriac et Rainer Schüttler. Cinq ans après, l’heure est au bilan et la discussion sans filtre.

Gérard Tsobanian, entrons directement dans le vif du sujet: qu’en est-il des envies de rachats du tournoi par le duo Lüscher-Wawrinka?

J’attends toujours que Stan m’appelle. Il ne l’a pas fait; j’en déduis qu’il s’agissait d’une rumeur. Si quelqu’un veut acheter une maison ou une montre, il appelle le propriétaire de la villa ou entre dans un magasin pour parler du prix. S’il n’y a pas de suivi, c’est que l’acheteur n’était pas tant intéressé.

Mais vous vous êtes croisés depuis le mois de mai…

On se croise. Et Stan possède mon numéro. Après, je répète que l’on n’a jamais été vendeur. Alors quand Stan évoque l’avenir du tournoi, le fait-il parce qu’il veut l’acheter ou parce qu’il pense que l’on veut vendre? Je ne sais pas. On n’en a jamais parlé de vive voix.

Après cinq éditions, quel bilan tirez-vous de l’aventure Geneva Open?

Un bilan un peu mitigé. D’un côté, nous avons monté un événement qui réunit chaque année des joueurs du top10. Le tournoi est une référence dans sa catégorie (ATP250), il se déroule dans un club fantastique. Donc sur le plan sportif, on a rempli notre rôle. Par contre, je pense qu’on n’a pas tout à fait réussi à impliquer totalement les spectateurs, les sponsors et les sociétés locales autour de notre projet. Il nous reste à créer encore plus d’engouement.

Vous êtes le patron du Masters 1000 de Madrid. Quel est le plus gros challenge à relever lorsque l’on dirige un ATP 250?

C’est d’abord de faire reconnaître son importance par les grands joueurs. Les ATP 250 sont les fondations du circuit, ils sont nombreux et bienvenus pour empiler des matches, de la confiance. Presque aucun joueur ne peut construire sa saison uniquement sur les grands tournois. Ensuite, il faut s’implanter dans une ville et réussir à y ancrer une tradition pour générer un cercle vertueux chez tous les protagonistes.

Une question brûle les lèvres de tous les amateurs de tennis lémanique: Roger Federer a-t-il une chance de disputer le Geneva Open?

Il y a toujours une chance. Lorsqu’une partie le souhaite, il ne reste que l’autre à convaincre. Donc je n’écarterai jamais cette possibilité… Il faut juste lui demander.

Alors justement, approche-t-on encore un Roger Federer? Ne vient-il pas que s’il l’a planifié de lui-même?

On l’approche, bien sûr. Il y a des gens qui s’approchent de Dieu en priant, alors on peut bien approcher Federer (rire). On glisse un mot à Tony Godsick, on lui envoie un message et on lui rappelle que le Banque Eric Sturdza Geneva Open est bien placé, juste avant Roland-Garros.

Vous connaissez parfaitement les arcanes de l’ATP. Quel est votre regard sur la guerre civile qui a ébranlé le «Conseil des joueurs»?

Tout est parti d’une décision inacceptable. Un élu des joueurs, après avoir analysé et débattu au sein du board de l’ATP, a pris une décision et s’est fait couper la tête parce que son vote n’a pas plu (ndlr: le coach australien Roger Rasheed, représentant des joueurs, a été destitué pour avoir voté «avec» les tournois). Cet épisode est une insulte à la démocratie. J’étais hors de moi et je me suis alors dit que si l’ATP était désormais aux mains d’un groupe de pression, piloté par Gimelstob et Djokovic, alors elle devait exploser. Voilà pourquoi Federer et Nadal siègent à nouveau au conseil. Ils ne sont pas directement concernés mais la période était trop tendue.

La paix est-elle revenue?

Je ne sais pas. Les représentants des joueurs savent toujours qu’ils sont observés. Si les élus ont peur d’être décapités, le système ne peut pas fonctionner. Ce n’est pas nouveau: Bob Brett avait vécu le même sort à l’époque. Cette fâcheuse tendance se répète: les joueurs élus par leurs pairs sont des marionnettes. Et s’ils n’acceptent pas leur rôle, on coupe leurs fils et ils tombent. Cela ne va pas. Il y a trop d’argent en jeu, il faut être sérieux.

Mais où se situe le malaise? Alexander Zverev a déjà gagné davantage (20millions de dollars), à 22ans, que Marat Safin à la fin de sa carrière (14). Est-ce si difficile de parler avec les joueurs?

Ce n’est pas compliqué. Par contre, trop de gens parlent aux joueurs et c’est toujours le dernier qui a raison. Vous savez, chaque compétiteur est une entreprise en soi. Il veut faire fructifier sa courte carrière et si je me mets à sa place, je ferais pareil. Mais personne dans son entourage ne pense au-delà, personne ne voit le bien du circuit. Il manque quelques visionnaires pour les guider. On est en mal d’une analyse claire, avec une vraie expertise économique. Nous, on travaille, on connaît nos chiffres d’affaires, nos revenus, quels sont les joueurs qui vendent le plus. Les leaders d’aujourd’hui ne sont pas éternels et les jeunes doivent encore prouver qu’ils peuvent un jour devenir aussi rentables. Il faut laisser les affaires à ceux qui les connaissent. On ne leur dit pas comment améliorer leur coup droit.

Chris Kermode quitte la direction de l’ATP en léguant une formule qui va réguler l’augmentation du prize money des ATP 500 en fonction de leur chiffre d’affaires. Vous validez cet héritage?

Oui (hésitant). Mais dans l’héritage laissé par Chris Kermode, il y a aussi le fait de n’avoir pas su faire accepter cette formule pour les 1000 et les 250. Je lui tire mon chapeau pour le Masters Next Gen. Mais il n’a pas rempli tout son cahier des charges. Son bilan est donc mitigé. Cela dit, ce ne sont pas les directeurs qui l’ont débarqué. On souhaitait une continuité dans le leadership. Notre sport est trop fragmenté. Il exploiterait mieux sa richesse si toutes les entités arrivaient à travailler ensemble.

Pourquoi cette formule est-elle si importante aux yeux des directeurs de tournoi?

Parce que chaque année, nous devons reprendre les mêmes négociations de bazar. Les joueurs nous disent: «On veut 25-30% de dotation en plus.» Mais sur quels critères? Pendant cinq ans, on a augmenté le prize money de 14 à 18%. Aucune société au monde ne peut augmenter ses chiffres d’affaires de la sorte, à part peut-être Amazon ou Facebook. On nous l’a obligé ? sous Kermode ? et on a fait l’effort. Les joueurs doivent maintenant comprendre qu’il est impossible de prendre sans donner. Il faut être un peu raisonnable si on veut faire fructifier notre sport dans la durée.

Vous dites qu’il faut laisser les affaires aux businessmen, or le circuit regorge de responsables aux multiples casquettes. Vous êtes par exemple propriétaire de deux tournois et agent de Lucas Pouille. N’est-ce pas un problème?

Peut-être. Mais dans mon cas, je pense savoir faire la part des choses. Je connais les deux mondes: celui des organisateurs et celui des joueurs. Et je sais où se trouve la limite de l’acceptable. Cette double vision constitue même un atout lorsqu’il faut prendre des décisions. Car je sais comment chaque camp fonctionne. Après, il ne faut pas tout mélanger et éviter les conflits d’intérêts. On est d’accord. Mais avoir un pied dans chaque monde est bénéfique.

Vous étiez l’agent de Marat Safin lors de sa finale de rêve à New York contre Sampras et celui de Goran Ivanisevic quand il remporte Wimbledon. Le plus beau moment?

Le Wimbledon de Goran en 2001. Parce qu’il avait perdu trois finales, qu’il était entré dans le tableau avec une wild-card. C’était son ultime chance, un titre complètement inespéré. En demi-finale contre Henman, il était sur le point de perdre quand la pluie s’est mise à tomber. C’était comme si Dieu avait tracé le chemin. Je l’ai vécu comme la fin heureuse d’un conte de fées long de dix ans.

Gérard Tsobanian, à quoi ressemblera le Geneva Open en 2025?

J’aimerais dire que ce sera un Grand Chelem… (Sourire.) Plus sérieusement, j'espère que le tournoi sera alors reconnu comme un événement phare de la place et que les Genevois l’identifieront comme un porte-drapeau des activités sportives de la ville.