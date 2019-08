Henri Laaksonen s'offre Marco Cecchinato

Il a regardé le dernier revers de Marco Cecchinato finir sa course dans le couloir. Soulagé, Henri Laaksonen, 119e joueur mondial, en a oublié de célébrer sa victoire en cinq sets 7-6 (3) 7-6 (6) 2-6 3-6 7-6 (2) sur l'Italien, matricule 66 à l'ATP.

Programmé en dernière rotation de la journée sur le court no 14, Henri Laaksonen est plus que bien entré dans sa rencontre en «night session». Le Suisse n'a concédé aucune balle de break dans une première manche qu'il a remporté au terme d'un tie-break parfaitement maîtrisé. Plus laborieux, le jeu décisif du second set lui a également souri. Et puis Marco Cecchinato s'est réveillé...

Le demi-finaliste de Roland-Garros 2018 a retrouvé sa vista depuis le fond de court et a profité des ouvertures sur la deuxième balle de son adversaire pour ravir les deux sets suivants. Breaké d'entrée dans la manche décisive, Henri Laaksonen est revenu à trois partout sur sa troisième balle de break dans le sixième jeu. Et au petit jeu du tie-break, il a réalisé la passe de trois pour s'imposer après 3h52' d'un beau combat.

Henri Laaksonen met ainsi fin à sa vilaine série de trois défaites de rang sur le circuit ATP, lui qui s'était incliné d'entrée à Wimbledon, Bastad et Gstaad. Il défiera jeudi le Canadien Denis Shapovalov (ATP 33).