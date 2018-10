Henri Laaksonen laisse passer sa chance

Henri Laaksonen (ATP 175) ne jouera pas le premier quart de finale de sa carrière aux Swiss Indoors. Malgré le soutien d’un court No 2 bien garni, le Schaffhousois s’est incliné en deux sets face à Taylor Fritz 6-2, 7-5.

Plombé par un break concédé trop rapidement au premier set, «Ice Henri» a bien relevé la tête et aurait pu emmener le jeune Américain dans un troisième set. Mais trahi par sa deuxième balle (7 doubles fautes) puis son coup droit, il gâchait une belle avance (4-2) et passait à côté du résultat qui aurait sauvé sa saison.

«Au deuxième, je ne gagnais pas assez de points gratuits sur mon premier service, expliquait le leader de l’équipe suisse de Coupe Davis les yeux rougis par la déception. Du coup, je me suis retrouvé sous pression et j’ai sans doute pris un peu trop de risques en coup droit. Même si j’aurais pu mieux négocier un ou deux points, je ne pense pas avoir raté mon match. Taylor était juste plus fort que moi ce soir et cela souligne tout ce que je dois travailler.»

Un travail qui attendra encore quelques semaines puisque, comme chaque année, Henri Laaksonen va encore s’en aller disputer trois Challengers aux États-Unis avant de partir en vacances. (nxp)