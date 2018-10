Henri Laaksonen a enfin gagné un match à Bâle

Henri Laaksonen (ATP 175) tient enfin une victoire aux Swiss Indoors! Après six défaites au premier tour, souvent mortifiantes, le Schaffhousois a brisé le signe indien en dominant l’Italien Marco Cecchinato (ATP 21) en deux sets (6-4, 6-2).

Dans une halle Saint-Jacques encore bien garnie, le leader de l’équipe de Suisse de Coupe Davis a très vite imposé sa qualité de retour pour mettre sous pression le demi-finaliste du dernier Roland-Garros. Une régularité à la relance finalement récompensée par un break décisif au neuvième jeu du premier set. Un peu sonné, l’Italien laissait filer le set puis concédait une nouvelle fois son service dès le troisième jeu de la deuxième manche. Une belle avance à laquelle Laaksonen s’accrochait pour boucler l’affaire un peu plus d’une heure.

Face à un autre invité

«Si on ajoute les doubles, je devais être à une dizaine de défaites de suite ici. Vous imaginez à quel point je suis heureux de cette victoire, se félicitait «Ice Henri». En plus, je sors d’une année très compliquée. Alors sentir la balle aussi bien et surtout ne pas paniquer après toutes ces balles de break non exploitées, je suis vraiment ravi.»

Mercredi, Laaksonen retrouvera le jeune Américain Taylor Fritz, invité comme lui par les organisateurs. Une occasion en or de terminer 2018 en fanfare. (nxp)