Halep pour confirmer, Hingis pour un quadruplé

Reine sans couronne, Simona Halep est sous pression à l'heure d'aborder le Masters WTA de Singapour (22-29 octobre). Devenue no 1 mondial sans avoir conquis de trophée majeur, la Roumaine rêve de confirmer son avènement en s'adjugeant enfin, à 26 ans, un premier grand titre. En double, Martina Hingis voudra pour sa part conclure en beauté la somptueuse saison vécue au côté de Yung-Jan Chan.

Intronisée le 9 octobre au lendemain d'une... défaite subie face à Caroline Garcia en finale à Pékin, Simona Halep aborde le grand rendez-vous de fin de saison avec une avance infime (40 points) sur sa dauphine Garbiñe Muguruza. La protégée du coach australien Darren Cahill est certes en confiance avec ce statut de meilleure joueuse du monde. Mais si elle n'a conquis qu'un titre cette année, en mai à Madrid, ce n'est pas un hasard. Elle n'est pas (encore?) la femme des grands rendez-vous.

Garbiñe Muguruza n'a en revanche déjà plus grand chose à prouver. A 24 ans, la grande Espagnole affiche deux titres majeurs à son palmarès: Roland-Garros 2016 et Wimbledon 2017. La résidente genevoise n'a certes pas triomphé depuis le mois d'août à Cincinnati, et a été contrainte à l'abandon au 1er tour à Pékin en raison d'un virus contracté la semaine précédente à Wuhan. Mais la perspective de boucler l'année à la 1re place mondiale - un rang qu'elle a occupé entre le 11 septembre et le 8 octobre - doit lui permettre d'oublier ses récents déboires.

Pourquoi pas Venus?

En l'absence de la femme aux 23 trophées du Grand Chelem Serena Williams - qui devrait revenir à la compétition pour défendre son titre à l'Open d'Australie -, ce Masters est tout autant ouvert que les trois dernières levées du Grand Chelem.

Aucune des huit participantes ne se dégage et la très expérimentée Venus Williams (no 5) est la seule ancienne lauréate à participer à cette édition. Brillante cette saison avec deux finales majeures - perdues - à Melbourne et à Wimbledon, l'Américaine de 37 ans peut d'ailleurs légitimement viser un deuxième titre dans le Masters, neuf ans après son unique sacre à Doha.

Les cinq autres participantes auront leur mot à dire, à commencer par Karolina Pliskova (no 3) et Elina Svitolina (no 4). Quant à la dernière qualifiée Caroline Garcia (no 8), elle a les moyens de poursuivre sur sa lancée: la Française de 23 ans - seule participante à n'avoir mathématiquement aucune chance de s'emparer de la 1re place mondiale - couche sur une série de onze succès après ses sacres de Wuhan et Pékin. La tâche de Caroline Wozniacki (no 6) et de la championne de Roland-Garros Jelena Ostapenko (no 7) s'annonce plus délicate, mais rien ne semble impossible sur le circuit WTA...

Chan/Hingis pour un 10e titre

Le tournoi de double, qui commencera seulement le jeudi 26 avec des quarts de finale, s'annonce moins indécis. La «faute» aux grandes favorites Martina Hingis et Yung-Jan Chan, qui comptent près de 3000 points d'avance sur leurs dauphines russes et principales rivales Ekaterina Makarova/Elena Vesnina à la Race. La St-Galloise (37 ans) et la Taïwanaise (28 ans) ont soulevé pas moins de neuf trophées depuis le début de leur collaboration en février. Elles ont notamment triomphé à l'US Open, alors que Martina Hingis n'avait plus remporté de titre du Grand Chelem en double dames depuis janvier 2016.

L'ancienne reine du circuit vise tout simplement son 12e sacre de l'année si l'on ajoute les deux titres conquis en double mixte en compagnie de Jamie Murray (Wimbledon et US Open). Elle peut donc faire aussi bien qu'en 2015, lorsqu'elle avait gagné 12 trophées mais trois en double mixte. Un quatrième titre dans le Masters de double - après ceux de 1999, 2000 et 2015 - lui permettrait d'afficher... 115 titres sur le circuit principal à son fabuleux palmarès! (si/nxp)