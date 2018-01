Görges surprend Wozniacki à Auckland

Julia Görges a poursuivi sur sa lancée d'une excellente fin de saison 2017 pour surprendre Caroline Wozniacki en finale du tournoi d'Auckland (NZL). L'Allemande, 14e joueuse mondiale, s'est imposée 6-4 7-6 (7/4) contre la Danoise, remportant le cinquième titre de sa carrière et signant sa quatorzième victoire consécutive sur le Circuit.

Görges soulève ainsi un troisième trophée consécutif après ceux de Moscou et de Zhuhai en fin de saison dernière. L'Allemande devra à n'en pas douter être surveillée de près lors de l'Open d'Australie, qui débute le 15 janvier.

Wozniacki (WTA 3) était pourtant la favorite après avoir elle aussi fini 2017 de belle manière en remportant le Masters. Mais l'Allemande s'est appuyée sur son gros service (11 aces) pour dicter sa loi.

«C'est incroyable»

Julia Görges avait déjà atteint la finale du tournoi néo-zélandais l'année passée, battue par l'Américaine Sloane Stephens. «C'est incroyable je dois dire, pas seulement de gagner ici, mais la constance que j'ai montrée ces dernières semaines, ces derniers mois. Cela me rend très fière et j'apprécie chaque moment», s'est réjouie la joueuse de 29 ans qui, avec ce succès, va progresser de deux rangs à la WTA lundi.

Wozniacki va elle aussi améliorer son classement et se retrouvera no 2 mondial, derrière la Roumaine Simona Halep. «J'ai disputé beaucoup de matches cette semaine, c'est la préparation que j'espérais, a-t-elle dit. Maintenant je peux prendre une journée de repos demain et m'envoler pour Melbourne où je vais m'habituer aux courts, aux conditions, et j'espère que ce seront deux belles semaines.» (afp/nxp)