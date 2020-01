Gauff s'offre la tenante du titre et rejoint Hingis

Après avoir sorti Venus Williams, Coco Gauff a créé un nouvelle sensation à Melbourne. Elle a battu la Japonaise Naomi Osaka, titrée ici-même en 2019 et tête de série No 3, en la breakant à trois reprises sur quatre possibilités.

La jeune Américaine affrontera la Chinoise Zhang Shuai (35e) ou une autre Américaine, Sofia Kenin (15e), pour une place en quarts de finale.

Elle ne sera que la quatrième joueuse de moins de 16 ans, dans l'histoire de l'ère Open, à jouer un 8e de finale en Australie. La dernière était une certaine... Martina Hingis, en 1996.

