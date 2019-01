Fin de parcours pour Belinda Bencic

Belinda Bencic ne disputera pas la finale à Hobart. Sur l'île de Tasmanie, la St-Galloise, 55e joueuse mondiale, est tombée au stade des demi-finales, battue par la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova.

En forme sur ce début de saison, la désormais double tenante du titre de la Hopman Cup avec Roger Federer s'est bien accrochée après la perte de la première manche au tie-break. Vaincue 7-2 au jeu décisif par la No 77 à la WTA, Belinda Bencic est allée arracher un set décisif en empochant la deuxième manche 6-4. Hélas pour elle, elle s'est inclinée assez lourdement dans la dernière (6-2).

Après sa belle semaine australienne, Belinda Bencic va maintenant mettre le cap au Nord, direction Melbourne, pour le début de l'Open d'Australie.

