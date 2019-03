Federer surclasse Shapovalov à Miami

Le Suisse Roger Federer, 5e mondial, s'est facilement qualifié vendredi pour la finale du Masters 1000 de Miami où il affrontera dimanche l'Américain John Isner (9e). Federer, 37 ans, a survolé sa demi-finale face au Canadien Denis Shapovalov (23e), battu en deux sets 6-2, 6-4 après une heure et 12 minutes.

???? FEDERER IS FINAL BOUND ???? ???????? @rogerfederer d. Shapovalov 6-2 6-4 as he edges closer to #101 #MiamiOpen pic.twitter.com/X3SlG2kU3u

Il participera dimanche à sa 50e finale dans un Masters 1000, les tournois les plus importants après ceux du Grand Chelem. Il tentera de décrocher le 101e titre de sa carrière, un mois après avoir atteint à Dubaï le chiffre mythique des 100 victoires sur le circuit ATP.

HOW?!@rogerfederer's hands are out of this world ????#MiamiOpen pic.twitter.com/BU7g6zJwvj