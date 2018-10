Federer s’agace, s’accroche et s’impose

Roger Federer continue de transformer ses 18es Swiss Indoors en un étrange chemin de croix. Vendredi soir, l’octuple vainqueur de l’épreuve a dû batailler deux heures trente-quatre et sauver une balle de premier set pour se défaire de Gilles Simon (7-6, 4-6, 6-4). Il a fusillé du regard un juge de ligne, envoyé une balle dans le plafond de Saint-Jacques, s’est frappé le front en guise d’incompréhension. Rien de tout ça ne lui ressemble. Mais cette dissemblance est anecdotique au regard de celle qui frappe son tennis.

Comment la décrire? Sans doute faut-il commencer par ce sentiment d’insécurité très inhabituel qui transpire de ses frappes dès que l’échange s’engage. Trop souvent, le Bâlois joue arrêté ou légèrement sur les talons; comme s’il enclenchait sa légendaire liaison œil-pied avec une fraction de seconde de retard. Ce décalage provoque – et c’est le plus déroutant – des erreurs de timing qui ne lui ressemblent pas. Ici un coup droit décroisé qui dévisse, là un retour en slice qui s’envole et sort de plusieurs mètres.

Le constat d'un manque

Alors bien sûr, Roger Federer a connu d’autres semaines compliquées au fil de son extraordinaire carrière. Mais même dans des jours «moyens», le «Maître» a toujours donné l’impression d’avoir du temps et le choix contre presque tout le monde. Chez lui à Bâle, il lui est parfois arrivé de trop rater et de s’embarquer dans des combats indécis. Mais jamais «RF» n’avait traversé trois matches de suite à courir après ses sensations. En résumé, le constat d’un manque s’installe dans la durée. Et c’est inquiétant.

Roger Federer peut-il malgré tout s’imposer dimanche et soulever une neuvième fois le trophée des Swiss Indoors? Bien sûr, et c’est tout le paradoxe. Trois raisons invitent à un minimum d’optimisme. D’abord, son service va beaucoup mieux (59% de première et surtout 15 aces). Ensuite, ses adversaires fléchissent toujours un peu au moment de «tuer le Maître» (Simon au premier set). Et enfin, un homme qui a gagné 20 titres du Grand Chelem n’a besoin que d’une nuit pour retrouver sa magie, surtout s’il affiche une telle envie de retourner le cours de choses.

«Ravi de m’être arraché»

«Je savais que ce serait compliqué. Et puis j’ai fait tellement de fautes que je devais impérativement rester tranquille, ne pas trop me frustrer, soupirait le Bâlois à la sortie du court. En plus, le match s’est durci physiquement sur la fin. Je suis ravi de m’être arraché pour passer l’épaule.» Miraculé comme jamais, Federer affrontera cet après-midi dès 16h le Russe Daniil Medevev, vainqueur de son duel tard dans la soirée avec le Grec Stefanos Tsitsipas. Parions qu’il trouvera la force de lutter encore une fois avec lui-même et son jeu pour rêver d’un neuvième titre à Bâle. Par contre, il semble désormais peu probable de le voir enchaîner à Paris-Bercy la semaine prochaine, où le sort lui a réservé le vainqueur de Tsonga-Raonic au premier tour. (TDG)