Federer en exhibition malgré la crise sociale

La faute de goût? Roger Federer a disputé un match exhibition de tennis contre l'Allemand Alexander Zverev mardi au Chili, un pays où le sport est à l'arrêt depuis un mois en raison de la profonde crise sociale qui a fait 22 morts et plus de 2000 blessés.

Aucune manifestation sportive n'avait été organisée depuis un appel à frauder dans le métro lancé le 18 octobre par des lycéens à Santiago après une hausse du prix du ticket aux heures de pointe. Une flambée de violence s'en est suivie, provoquant la pire crise sociale connue par le pays sud-américain depuis la fin de la dictature d'Augusto Pinochet (1973-1990).

Entourés d'un vaste dispositif de sécurité, Federer et Zverev, qui viennent de clôturer leur saison lors des Masters à Londres, ont été acclamés par 13'000 fans, en grande partie des Suisses, réunis à l'Arena de Santiago.

Les cris de «Roger, Roger» émanant des tribunes se sont mélangés avec les «Chile despertó» (le Chili s'est réveillé) scandés durant les manifestations nées sur la Plaza Italia, le centre névralgique de l'explosion sociale à Santiago, où les rassemblements se répètent presque quotidiennement depuis un mois avec de violents affrontements avec les forces de l'ordre.

Roger Federer played for the first time in Chile ???????? #Federer was the center of the cheers and praise of the nearly 13,000 spectators who packed the Movistar Arena ???????? pic.twitter.com/qZepN8ZHrN