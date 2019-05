Federer: «Ravi de rester deux jours de plus»

Roger Federer, c’est ce qu’on appelle un retour sur terre réussi. Comment l’avez-vous vécu?

J’ai pris beaucoup de plaisir. D’abord parce que j’ai reçu un bel accueil, ici sur les terres de Rafa. Et puis aussi parce que j’ai fait mon match, même si je me suis très vite rendu compte que Richard n’était pas à son meilleur niveau, surtout en défense. Je suis très content de rester deux jours de plus dans le tournoi, plutôt que de repartir à l’entraînement.

Justement, êtes-vous satisfait de vos ajustements liés à la terre battue?

Au début, j’ai eu un peu de mal à trouver mes repères lorsque je voulais prendre la balle tôt car Richard met beaucoup de lift. Et comme je m’étais entraîné avec Medvedev et Nishikori, qui jouent très à plat, j’ai dû m’adapter. Sinon, je sentais bien mes amorties; ce qui m’a aidé à chasser le stress légitime du début de match.

Vous vous êtes préparés pour être compétitif sur terre battue mais le match ne ce soir ressemblait plutôt à une partie de surface rapide, non?

C’est vrai. Ici, en l’altitude, les conditions n’ont rien à voir avec de la terre traditionnelle. Tu peux jouer avec un état d’esprit de surface rapide. C’est beaucoup plus facile de s’appuyer sur son service pour rester dans un set que dans les tournois qui se jouent au niveau de la mer. Je sais très bien que tout sera différent à Roland-Garros mais je me suis préparé pour. Et je sais aussi très bien que tout sera plus compliqué jeudi au deuxième tour. Car tant Marton Fucsovic que Gaël Monfils sont de super athlètes.

Voilà dix ans que vous n’avez pas battu Rafael Nadal sur terre battue. Seriez-vous content de le retrouver en finale?

Bien sûr. Car cela voudrait dire que je suis en finale de Madrid (rire). Je me souviens de ma victoire contre lui ici en finale (2009). Il était fatigué mais j’avais joué un match très solide. Bien sûr que j’ai envie de l’affronter ; tout simplement parce qu’il reste la référence absolue sur cette surface. D’ailleurs je crois que ce serait une erreur de revenir sur terre battue sans avoir envie de le défier. (nxp)