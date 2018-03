Federer: «Ça va être très dur contre Chung»

«C'était un match accroché. Un match difficile pour les relanceurs. Heureusement, j'avais le sentiment d'être en contrôle.» Roger Federer a su serrer sa garde comme il le fallait devant Jérémy Chardy.

Victorieux 7-5 6-4 du Palois pour se hisser en quart de finale du Masters 1000 d'Indian Wells, le Bâlois avoue avoir eu des difficultés à trouver les bonnes zones à la relance. «Jérémy possède une très belle première balle et il varie aussi très bien sa seconde, explique-t-il. Dans le vent, rien n'était simple à la relance. Heureusement, j'ai très bien servi également et je crois mériter ma victoire dans la mesure où j'ai bénéficié davantage d'occasions que lui sur les jeux de retour.»

On rappellera que Roger Federer n'a concédé que cinq points sur son engagement et qu'il a réussi un fantastique 25 sur 25 sur ses premières balles. «Honnêtement, je ne me suis pas rendu compte durant le match que je ne perdais pas un point derrière ma première balle, glisse-t-il. Une telle statistique procure bien sûr de la confiance, mais je sais que ce soir tout sera différent. Avec Hyeon Chung, je serai opposé à un excellent relanceur. Et nous jouerons en nocturne dans des conditions de jeu totalement différentes.»

Roger Federer redoute ses retrouvailles avec le Coréen après la demi-finale tronquée de Melbourne.«Chung est promis à un grand avenir. J'espère toutefois qu'il attendra encore avant de jouer une première demi-finale dans un Masters 1000, sourit-il. Je suis étonné qu'il soit revenu aussi vite après sa blessure à Melbourne. Ses ampoules au pied n'étaient pas une »petite« blessure. Et aujourd'hui, il se qualifie après un excellent match face à Pablo Cuevas alors que le vent soufflait encore plus fort que pour ma rencontre contre Chardy. J'ai vraiment le sentiment que ce quart de finale va être très dur». On rappellera tout l'enjeu de ce match pour Roger Federer: sa place de no 1 mondial. (ats/nxp)