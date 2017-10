Face à Federer, Frances Tiafoe humera l’odeur de la revanche

Pour qui ne suit l’actualité tennistique que du coin de l’œil ou quatre fois dans l’année, lorsque les Grands Chelems s’invitent sur les écrans, la découverte fut totale. Pour une partie des Etats-Unis aussi, à dire vrai. Le 29 août dernier, dans le brouhaha un peu dingo de Flushing Meadows, Frances Tiafoe (19 ans) avait pris un malin plaisir à plonger sous les feux des projecteurs pour sérieusement bousculer Roger Federer, l’homme passé pro l’année où lui-même est… né!

Même s’il promenait depuis longtemps l’étiquette de pur talent «US», le prodige du Maryland, épatant de culot et d’audace, s’était révélé au grand public, en mondovision. Rentré dans le lard du Bâlois comme peu de gens de son âge l’avaient fait auparavant, il avait touché du doigt la concrétisation du songe d’une nuit d’été. Avant de se voir réveillé en sursaut par le «Maître» dans l’ultime manche, non sans avoir fait vibrer l’US Open (4-6 6-2 6-1 1-6 6-4)! «C’est dur de devoir être en colère contre soi-même après une défaite face à un tel joueur, mais je dois apprendre à conclure face à des mecs de ce calibre», lâcha-t-il.

Les louanges du «Maître»

Et si la conclusion, sa deuxième victoire contre un top 10, venait ce mardi soir, à la Halle Saint-Jacques? La question se pose, le train de l’exploit s’offrant une nouvelle fois à l’Américain, qui s’impatiente déjà de retrouver «RF», «un modèle qui fait tout très juste, sur le court comme en dehors», dit-il. Aux Swiss Indoors, le contexte sera forcément différent d’il y deux mois en arrière. Les attentes aussi, bien sûr. Mais pour avoir appris des défaites concédées face au No 2 ATP (la première le fut à Miami), l’actuel 76e mondial se dit persuadé d’avoir les armes pour désormais commettre un crime de lèse-majesté, que le décor bâlois rendrait encore plus déroutant.

Rien de tel en effet que de s’offrir le «LokalMatador» dans son jardin pour frapper les esprits. Rien de tel non plus pour valider les dires de Federer qui, au sortir du thriller new-yorkais, avait susurré des mots doux à l’oreille de Tiafoe: «Tu vas devenir un grand joueur, tu as un avenir brillant devant toi. Tu es en train de réaliser une belle saison, alors ne t’arrête pas de travailler!» L’encouragement n’a pas heurté le tympan d’un sourd, l’Américain mettant désormais les bouchées triples pour enrichir sa panoplie.

Patron chez les jeunes

Invité à la Laver Cup, il a apprécié de pouvoir partager une semaine avec les plus grands joueurs du circuit, une caste à laquelle il rêve d’appartenir depuis ses… 3 ans. A l’époque, le petit Frances était venu au tennis car son père, débarqué aux Etats-Unis en provenance de Sierra Leone, était devenu agent de maintien dans un complexe tennistique du Maryland. Depuis, la balle jaune est devenue l’obsession du fils. «Le tennis est une manière pour moi de faire quelque chose de grand, de mettre ma famille à l’abri», répète-t-il.

Certes, l’accession au sommet n’est pas gagnée aujourd’hui, mais rares sont les personnes qui doutent du potentiel niché dans la main droite de Tiafoe, plus jeune vainqueur de l’Orange Bowl (à 15 ans) et plus jeune Américain à avoir disputé Roland-Garros (en 2015) depuis Michael Chang, vingt-six ans plus tôt. S’il n’a encore jamais franchi un tour Porte d’Auteuil, le «gamin» ne cache rien de son amour pour la terre battue, surface sur laquelle il a enlevé cette année les Challengers de Sarasota et d’Aix-en-Provence. Mais il a surtout un potentiel «tout-terrain».

«Frances a les capacités pour être un jour membre du top 10», ne cache pas John McEnroe, dont le frère, Patrick, interrogé par le New York Times l’an dernier, avait classé l’espoir du Maryland au rang de cinquième pépite de la relève, derrière Alexander Zverev, Nick Kyrgios, Dominic Thiem et Borna Coric. Les augures sont donc bons. La marge de progression encore large. «C’est un joueur au style peu orthodoxe, mais on disait la même chose d’Andy Roddick ou de Rafael Nadal lorsqu’ils étaient plus jeunes», s’amusait récemment Brad Gilbert. «Tiafoe doit élargir sa panoplie, mais il ne faut pas oublier qu’il n’a que 19 ans et le temps de se développer», ajoute McEnroe senior.

Du temps, oui, mais à force de faire les choses très vite, le puissant Américain n’entend pas freiner. Alors, s’il peut grimper dans le train de l’exploit ce mardi soir, il ne se gênera pas. Voilà le Tout-Bâle et Federer prévenus.

