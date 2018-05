Fabio Fognini: «Gagner le Geneva Open, ce serait exceptionnel»

Dire de lui qu’il aime Les amants de Vérone, les spaghettis et le minestrone serait le meilleur moyen de tomber dans le cliché, mais sans doute que Fabio Fognini n’y verrait pas d’inconvénient, puisque lui-même a tendance à jouer de sa réputation, à forcer ledit cliché. À la veille de ses 31 ans, le natif de San Remo, qui entre en lice ce mercredi au Geneva Open, est Rital et il le reste, dans le verbe, dans le geste et dans ses colères. Sa personnalité, électrique, a parfois fait jaser sur le court, mais il faut savoir le prendre tel qu’il est. Nature. Spontané. Brut de décoffrage. «Je suis toujours à 100%, en compétition comme en dehors, assume-t-il. Je ne joue pas un rôle, je ne mens pas. Alors oui, j’ai peut-être commis des erreurs dans le passé, mais ainsi va la vie.»

Raquette lâchée, c’est un homme délicieux qui s’est assis devant nous, mardi, sous le soleil des Eaux-Vives. Loin de l’adversaire parfois houspilleur. Loin du joueur qui peut se muer en terreur des arbitres. Il était passé 13 heures, mais «Fogna» a préféré garder son coup de fourchette pour entamer le tournoi face à Noah Rubin. Il faut dire que son appétit est important sur une terre battue qu’il apprécie. «Ce n’était pas dans mes plans de jouer avant Roland-Garros, mais puisque je ne suis pas satisfait de ce que j’ai fait ce printemps en dehors du tournoi de Rome, je n’ai pas hésité à solliciter une invitation ici, avoue-t-il. Genève, c’est l’endroit parfait. Le club est superbe, la vue magnifique. J’espère que ma semaine sera du même acabit. Franchement, si je peux gagner ici, c’est exceptionnel.»

Le vœu n’est pas pieux, car ce passionné de football, «tifoso» de l’Inter Milan, a rallié le bout du lac avec la satisfaction d’avoir vu les Nerazzurri décrocher leur place en Ligue des champions. Il se sent donc gonflé à bloc, autant par la réussite de son club de cœur que par son quart de finale prometteur dans la capitale italienne, où il a donné des sueurs froides à Rafael Nadal. «Les deux choses m’ont réjoui, mais ma profession reste joueur de tennis, donc oui, je suis avant tout content de ce que j’ai produit contre le No 1 mondial, même si j’étais effectivement très fier de l’Inter dimanche, précise-t-il. Reste que bien que je sois actuellement en pleine santé, cela ne me garantit rien pour cette semaine. Je vais affronter un joueur qui sort des qualifications et si cela peut paraître simple sur le papier, ça ne l’est aucunement. Rubin a déjà disputé trois matches ici, il a davantage de repères que moi.»

Il n’en demeure pas moins que bien qu’il en veuille plus, Fabio Fognini a jusqu’ici réalisé une première partie de saison très prometteuse, avec un titre à São Paulo ainsi que des demi-finales à Sydney et Rio qui lui ont permis de remonter au 19e rang mondial. De quoi l’inciter à voir plus haut encore, comme sa 13e place de 2014? «Pour moi, le classement n’est qu’une statistique, répond-il. Je ne l’observe pas plus que cela. Encore moins maintenant que Stan, Murray ou Djoko ont connu des problèmes et que Federer ne joue pas sur terre. Il faut relativiser ma place actuelle. Ce qui m’importe, c’est d’être en bonne santé, en me donnant la chance de pouvoir réaliser de belles choses.»

Tiens, la tête brûlée aurait-elle acquis une certaine sagesse? «Disons que depuis un an, la paternité m’a changé, sourit-il. Je ne dirais pas que je suis plus calme, car c’est impossible (ndlr: il se marre), mais je suis plus relax. Mon état d’esprit est notamment différent après une défaite. Auparavant, je pouvais ruminer pendant deux jours et me montrer insupportable. Désormais, je passe plus facilement à autre chose. J’ai vraiment du plaisir à être en famille, avec Flavia (ndlr: Pennetta, lauréate de l’US Open 2015) et Federico. Il ne marche pas encore, mais il commence à vouloir aller partout, à se lever. Je veux aussi en profiter, car le temps passe vite.»

Attachant, Fabio Fognini se montre carrément touchant lorsqu’il parle de son fils. Son regard tranche alors avec celui que l’on peut voir sur les vidéos YouTube de ses quelques coups d’éclat passés. La remarque le fait encore sourire. «On me demande si je suis fou, mais non. C’est juste que, comme vous dans votre travail, si vous faites de la m… vous ne serez pas content. Moi, mon job, c’est d’essayer de bien jouer et d’être meilleur que l’autre. Alors c’est normal que je me mette parfois dans tous mes états lorsque rien ne va.»

Difficile de lui donner tort. Reste à savoir si le court central des Eaux-Vives sera le théâtre d’une commedia dell’arte électrique ou la plus belle scène d’expression d’un joueur au relâchement et au talent stupéfiants.

La pluie était-elle consciente de ne pas être la bienvenue au Geneva Open? Mardi, elle ne s’est en tout cas pas gênée de venir gâcher le retour de Stan Wawrinka sur son terrain de jeu préféré. Du coup, le seul ancien membre du top 3 ATP à avoir bataillé sur l’ocre des Eaux-Vives a été David Ferrer. Et le moins que l’on puisse écrire est que l’Espagnol n’a pas été à la fête, son compte ayant été réglé en à peine plus d’une heure par Peter Gojowczyk (2-6, 4-6). Né à Dachau, l’Allemand d’origine polonaise est la bonne surprise de ce tournoi. Tombeur d’Ivo Karlovic au 1er tour, il n’a pas tremblé pour dérouiller l’ancien finaliste de Roland-Garros. En confiance, il aura un beau coup à jouer jeudi en quart de finale contre le vainqueur de la rencontre Seppi-Zapata Mirales, interrompue mardi par la pluie.

Présent grâce à l’organisateur Rainer Schüttler, en compagnie duquel il a par le passé disputé les Interclubs en Suisse sous les couleurs du TC Ried-Wollerau, l’actuel 49e ATP, qui fêtera ses 29 ans en juillet, traverse la meilleure passe de sa carrière. Vainqueur du tournoi de Metz en septembre, il a été finaliste à Delray Beach en février dernier. «Mon nouvel entraîneur m’a convaincu de pratiquer un autre tennis, plus offensif, et cela paie», glisse-t-il. Son coach, Alexander Satscho, présente la particularité d’avoir remporté le Challenger de Genève en double en 2010. «Gojo» peut-il suivre ses traces à un autre étage?

L’homme n’ose pas y penser. Peut-être parce qu’il a Roland-Garros en tête. Lui qui aime la terre battue se réjouit de pouvoir enfin goûter au tableau final du tournoi parisien. Mais il ne cracherait pas sur quelques tours de plus à Genève. A.CE

