Djokovic triomphe pour la 5e fois à Paris-Bercy

Novak Djokovic a remporté dimanche son cinquième titre au Rolex Paris Masters (2009, 2013, 2014, 2015 et 2019) - il en a gagné autant à Indian Wells et six à Miami, son record - en battant en finale Denis Shapovalov (ATP 28 mais futur No 15) 6-3 6-4 en 1h05'.

Le Serbe de 32 ans a ainsi décroché son 34e trophée en Masters 1000 et n'est plus qu'à une longueur de Rafael Nadal, à qui il cédera lundi la place de no 1 mondial. Avec 640 points de retard, le «Djoker» pourrait toutefois récupérer son bien au Masters de Londres (10 au 17 novembre) s’il atteint la finale du tournoi réunissant les 8 meilleurs joueurs de l'année écoulée.

Beaucoup plus performant derrière sa deuxième balle de service - 12 sur 15 pour «Nole» contre 3 sur 17 pour le membre de la «NextGen», l’homme aux 16 titres en Grand Chelem n'a jamais été inquiété par le Canadien, encore un peu tendre pour un rendez-vous de cette ampleur face à un joueur du calibre de Novak Djokovic, qui compte désormais 77 titres - dont cinq cette saison - à son palmarès, soit autant que John McEnroe.

«Je me suis senti de mieux en mieux et de plus en plus en confiance au fil des jours. Je n'ai pas perdu un set, c'était un super tournoi», a déclaré Djokovic, gêné par un gros rhume en milieu de semaine. C'est très encourageant dans la perspective du Masters», a-t-il ajouté.

JSa