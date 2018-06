Djokovic s'en sort en trois sets contre Verdasco

Cette rencontre semblait partie pour durer, Novak Djokovic menant simplement 2-1 après quasiment 30' de lutte. Mais Fernando Verdasco, qui avait manqué deux balles de break dans le troisième jeu, a lâché rapidement prise après cette entame de match accrochée. Facile vainqueur de Grigor Dimitrov (no 4) au tour précédent, l'Espagnol a ainsi concédé un premier break dès le cinquième jeu de cette partie. L'ancien no 7 mondial n'a plus vraiment inquiété Novak Djokovic par la suite, terminant la partie avec 48 fautes directes à son compteur.

Novak Djokovic pensait peut-être devoir défier David Goffin en quart de finale. Mais le Belge, diminué physiquement après son match disputé en cinq sets (et sur deux jours) face à Gaël Monfils au tour précédent, n'a pas tenu la distance dimanche. Il s'est incliné 7-5 4-6 6-0 6-3 devant Marco Cecchinato, qui n'avait pas gagné le moindre match en Grand Chelem avant cette quinzaine!